La Marcha del Orgullo volverá a llenar de colores las calles de San Juan el próximo sábado 28 de noviembre. La convocatoria comenzará a las 20 en la intersección de avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento, en Capital, con espectáculos musicales y actividades previas. La movilización principal partirá a las 21:30 y finalizará en Ignacio de la Roza y Las Heras, donde estará instalado el escenario central.

La edición de 2026 se realizará bajo la consigna "Cuando avanza el odio, el orgullo en las calles es resistencia", un mensaje con el que la comunidad LGBTIQ+ busca visibilizar sus reclamos y reafirmar la defensa de sus derechos.

Según informó Tiempo de San Juan, los organizadores preparan una jornada que combinará celebración, música y participación colectiva. La invitación no está dirigida únicamente a integrantes de la comunidad LGBTIQ+, sino también a familiares, amigos y sanjuaninos que quieran acompañar la movilización.

Qué actividades habrá en la Marcha del Orgullo

La jornada comenzará a las 20 con una concentración en avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento. Allí se desarrollará una previa artística que incluirá presentaciones de DJs y distintos espectáculos en vivo.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro antes de la movilización principal, que está programada para las 21:30. Desde la organización remarcaron la intención de respetar el horario anunciado para comenzar el recorrido.

Los participantes fueron invitados a concurrir con carteles, banderas, vestimentas y elementos que permitan expresar las distintas identidades y consignas de la jornada.

Por el momento, no se difundió un listado definitivo de artistas ni el cronograma individual de los espectáculos previstos.

Por dónde pasará la movilización en San Juan

El punto de encuentro será la esquina de avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento, una ubicación que ya fue utilizada para anteriores ediciones de la Marcha del Orgullo.

Desde allí, los participantes avanzarán hacia avenida Ignacio de la Roza y calle Las Heras, donde se instalará el escenario principal destinado al cierre de la jornada.

Aunque los organizadores confirmaron los puntos de salida y llegada, todavía no se informó oficialmente el detalle de los cortes de tránsito ni el operativo de seguridad que acompañará la movilización.

En la edición de 2025, la marcha comenzó a las 20 y la movilización principal se inició a las 22. Este año, la partida está prevista media hora antes.

Una jornada de celebración y reclamos

La Marcha del Orgullo constituye una de las principales expresiones públicas de la comunidad Lgbtiq+ en San Juan. Cada año reúne a organizaciones, familias, artistas y ciudadanos que participan para celebrar la diversidad y visibilizar derechos.

La convocatoria de 2026 estará atravesada por la preocupación frente a situaciones de violencia y discriminación. Desde organizaciones como Atta San Juan también se vienen planteando reclamos relacionados con el acceso al trabajo, la salud y la vivienda de las personas trans.

La movilización buscará convertir nuevamente las calles de Capital en un espacio de encuentro y expresión colectiva, donde los espectáculos artísticos convivirán con las demandas sociales de quienes participen.

El sábado 28 de noviembre, desde las 20, San Juan volverá a tener una jornada dedicada a la diversidad, con una convocatoria que combinará música, celebración y reclamos por la igualdad de derechos.