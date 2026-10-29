La marcha por Germán, Gonzalo y Uriel se realizará el 5 de noviembre

La marcha para pedir justicia por Germán Galleguillo, Gonzalo Martín Quintero y Uriel Ríos fue reprogramada para el jueves 5 de noviembre. La movilización se realizará frente a la Legislatura de San Juan, donde las familias buscarán visibilizar sus reclamos y exigir avances en las investigaciones judiciales.

La convocatoria estaba prevista inicialmente para el jueves 29 de octubre, a las 12, pero los organizadores resolvieron cambiar la fecha del encuentro. Con la reprogramación, los allegados a los tres jóvenes volverán a reunirse para reclamar respuestas sobre las causas.

El reclamo reúne a los familiares de Germán Galleguillo, un padre de 24 años que murió tras una pelea en Tamberías; de Gonzalo Martín Quintero, de 19 años, quien falleció tras recibir un disparo en el rostro en Chimbas; y de Uriel Ríos, de 17 años, quien murió tras ser apuñalado durante un enfrentamiento ocurrido al finalizar una celebración por el Día del Estudiante. Aunque los hechos ocurrieron en circunstancias diferentes, las tres familias comparten el pedido de justicia y esperan avances en las investigaciones.

La concentración quedó programada para el jueves 5 de noviembre frente a la Legislatura provincial. La intención es reunir a familiares, amigos y personas que acompañan los reclamos para mantener vigentes los casos y exigir respuestas judiciales.