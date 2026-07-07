Miami se tiñó de celeste y blanco en los puntos de encuentro más tradicionales para la comunidad argentina. El restaurante Manolo, ubicado en la calle 73, y Campo Argentino se consolidaron como las sedes elegidas por los fanáticos para vivir la previa y los partidos. En las inmediaciones de Manolo, el operativo de seguridad es estricto, con vallas que se extienden por al menos 300 metros antes de llegar al local, marcando un territorio que ya es sinónimo de banderazo y pertenencia.

En este escenario, el sentimiento de los hinchas es de una entrega total. Un fanático que se acercó al restaurante por primera vez y describió al enviado especial de DIARIO HUARPE, Mauricio Laciar, la atmósfera como algo único:

“Es una locura ver acá el partido en Manolo, escena de argentino. Este lugar del banderazo, así que es para verlo acá”. A pesar de la multitud que desborda las veredas, muchos aguardan con paciencia una oportunidad para entrar.

El aguante de los "viajeros"

La marea de seguidores incluye a quienes han realizado un esfuerzo económico y físico importante, recorriendo miles de kilómetros por el territorio estadounidense. “Llegamos hace 20 días por ahí. Fuimos a Atlanta, fuimos a Kansas, a Dallas y bueno, ahora nos tocó Miami”, relató un hincha que planea seguir al equipo hasta el último minuto del torneo:

“La idea es quedarse hasta la final, ¿no? Tenemos que llegar al final. Somos Argentina, somos los campeones del mundo”.

Para estos fanáticos, la confianza en el plantel y en su capitán es el motor que sostiene la travesía. “Lo tenemos al más grande del mundo y eso es nuestro orgullo. Así que confiando en él y en el equipo que se puedan levantar los muchachos adelante”, expresó el seguidor, remarcando que el grupo avanza con humildad y "paso a paso".

Análisis táctico y folklore

En otros puntos de concentración como Campo Argentino, la pasión se mezcla con el debate futbolístico. Ante los cambios en la formación inicial, los hinchas analizan cada movimiento desde las mesas. Un seguidor opinó sobre la necesidad de mayor dinamismo frente a los rivales:

“Hoy hay que darle un poquito más de explosión y saltear un poquito más en línea que tenemos jugadores capacitados para eso”.

El folklore argentino también se refleja en el comercio que rodea estos puntos de encuentro. La camiseta de la Selección se vende a 40 dólares y, según los comerciantes de la zona, la demanda es altísima: “Se vende mucho”, aseguraron.

Mientras tanto, el punto de reunión en la calle 73 sigue ganando fuerza, desplazándose desde su origen en la calle 85 hacia este sector donde los argentinos han establecido su verdadera embajada deportiva en Miami.