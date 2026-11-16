La Marina francesa interceptó en el océano Atlántico una embarcación semisumergible que transportaba varias toneladas de cocaína y detuvo a sus cuatro tripulantes. Durante el operativo, los militares lograron recuperar 146 kilos de droga, mientras que el resto de la carga se hundió junto con la nave.

El procedimiento ocurrió el jueves 12 de noviembre, cuando una fragata francesa se acercó a la embarcación, que navegaba sin bandera. En ese momento, tres personas se arrojaron al agua y un cuarto tripulante activó un mecanismo para provocar el hundimiento del semisumergible.

El intento de hundir la embarcación

Los militares lograron rescatar a los cuatro ocupantes antes de que la nave desapareciera bajo el agua. Según el comunicado oficial, el equipo de inspección consiguió subir a cubierta y extraer al último tripulante, que había activado el mecanismo de hundimiento.

La embarcación se fue a pique en menos de tres minutos, por lo que buena parte de la carga quedó en el fondo del océano. Las autoridades francesas informaron que pudieron recuperar 146 kilos de cocaína, mientras que varias toneladas se hundieron con el semisumergible.

Una operación calificada como inédita

El Ministerio de Defensa francés y la Prefectura de Martinica informaron sobre el procedimiento y destacaron su carácter inédito para la Marina. El operativo contó con el apoyo de un helicóptero francés y un avión estadounidense de patrulla marítima, bajo control de una agencia antidrogas de Estados Unidos.

Los cuatro sospechosos quedaron detenidos y la investigación pasó a manos de la Oficina Antidroga del Caribe (OFAST). La droga recuperada también quedó bajo responsabilidad de esa dependencia.

Una embarcación diseñada para navegar al ras del agua

Las autoridades describieron el vehículo como una embarcación artesanal o semiartesanal, diseñada para desplazarse al ras de la superficie del mar. Este tipo de nave permite transportar cargamentos de droga y reducir su exposición durante la navegación.

La operación se realizó en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El resto de la carga no pudo ser recuperado debido al hundimiento de la embarcación.