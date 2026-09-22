La más tóxica: la famosa que hackeó el celular de su ex para revisarlo

La ex participante de Gran Hermano volvió a referirse a su faceta en los vínculos afectivos. Aunque la mediática asegura que esa etapa quedó atrás, detalló ante sus compañeros de emisión las técnicas que utilizaba para controlar y descubrir engaños sentimentales.

Durante una transmisión del programa de Luzu TV, la ex novia de Nacho Castañares explicó cómo realizaba las búsquedas de información en los dispositivos ajenos. "El hacker me tiene que tener miedo a mí, ¿Sabés las cosas que sé?", lanzó al aire ante la sorpresa del panel.

La correntina describió el procedimiento que aplicaba para acceder a los teléfonos móviles cuando no se los entregaban de manera voluntaria. "Revisé teléfonos y encontré infidelidades. Les pido el celular. Si no me lo da, se lo saco cuando se vaya a dormir. ¿Sabés qué hacer? Con la boca como largar aire y ahí se ve donde están los dedos", explicó sobre el método para averiguar los patrones de bloqueo en las pantallas.

En la misma línea, la figura pública añadió un consejo sobre la limpieza de las pantallas táctiles. "Si no limpias tu pantalla van a estar todos los dedos marcados. Y para saber las últimas 5 personas que siguió en orden. Ponés Dolphin radar y te aparece, y si pagás te aparece más información. No hace falta que sea mi novio para que me salte algo", amplió sobre la herramienta digital que utilizaba para rastrear la actividad en redes sociales.

A pesar de detallar sus conocimientos sobre el tema, la influencer afirmó que esa etapa de su vida ya concluyó. "Me recuperé. Ya estoy recuperadísima", sumó para dar por finalizada esa conversación en el estudio.

Sin embargo, en otra intervención pública, la joven volvió a marcar su postura estricta respecto a los límites dentro de las relaciones sentimentales y el uso de las funciones en las aplicaciones. "No podés tener mejores amigos. Si estás borracho le mandas a tu novia o pareja, si querés que te vean tus amigos vas a la casa y les decis. No tengo pareja pero no me gusta la palabra amiga. No hay esa opción", concluyó.