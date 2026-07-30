La mayor tragedia aérea de San Juan: siete muertos, el rescate y las hipótesis

San Juan vive una de las jornadas más dolorosas de su historia reciente. La caída de un helicóptero Bell 412 en una zona del Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil, dejó siete personas fallecidas y se convirtió en la mayor tragedia aérea registrada en la provincia por cantidad de víctimas fatales.

El accidente ocurrió este miércoles durante una capacitación organizada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El curso había comenzado el lunes con actividades teóricas en la Capital, continuó el martes con prácticas en el Aeroclub de Pocito y este miércoles se desarrollaba en Valle Fértil, uno de los departamentos considerados de mayor riesgo por incendios forestales.

El helicóptero estuvo en San Juan por una capacitación. (Foto: HUARPE).

Las víctimas fueron el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas nacionales Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Con el correr de las horas, la provincia quedó atravesada por el dolor. El gobernador Marcelo Orrego decretó tres días de duelo provincial, dispuso que las banderas permanezcan a media asta en todos los edificios públicos y ordenó la suspensión de los actos festivos organizados por el Estado.

El rescate comenzará con las primeras luces

Mientras la zona permanecía bajo resguardo, el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, confirmó que el rescate y traslado de los cuerpos comenzará a primera hora de este jueves 30.

El funcionario explicó que el operativo no pudo realizarse durante la tarde debido a las dificultades que presenta el terreno, donde los equipos deben avanzar en camionetas hasta un determinado punto y luego caminar alrededor de tres horas para llegar al lugar del impacto.

Así era por dentro la aeronave que colisionó en Ischigualasto. (Foto: HUARPE).

"Estamos haciendo todas las tareas para que este traslado de los cuerpos sea lo más urgente posible. Estimamos que esto se va a desarrollar en el día de mañana, apenas tengamos la luz del día para proceder lo más rápido posible con el traslado y así dar una respuesta inmediata a la familia", aseguró Delgado.

La zona permanecerá preservada durante toda la noche para permitir que la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos y la Justicia Federal puedan trabajar sobre la escena sin alterar evidencias.

Investigación

La investigación quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá determinar qué ocurrió durante los últimos minutos del vuelo.

Durante la conferencia de prensa, Delgado evitó realizar especulaciones sobre las causas del accidente y sostuvo que, según la información preliminar disponible, "las condiciones climatológicas estaban aptas para volar". Además, indicó que la empresa propietaria del helicóptero y la Agencia Federal de Emergencias cuentan con el registro completo del recorrido de la aeronave y del momento exacto en que se produjo la caída.

En paralelo, comenzaron a conocerse análisis de especialistas. Walter Gallardo, uno de los pilotos con mayor experiencia de San Juan tras casi cuatro décadas en la Dirección Provincial de Aeronáutica, consideró que el Bell 412 estaba "muy cerca de llegar a la zona plana del Valle de la Luna" cuando ocurrió el siniestro.

En declaraciones a San Juan Hoy, explicó que las condiciones meteorológicas podrían haberse modificado durante el recorrido, aunque pidió no sacar conclusiones apresuradas. "Por ahora todo son hipótesis", afirmó. Tampoco descartó la posibilidad de un desperfecto mecánico, aunque remarcó que será la investigación técnica la que establezca qué ocurrió.

Una investigación que recién comienza

La Fiscalía Federal conduce la investigación con el apoyo de distintos organismos nacionales y provinciales. A su vez, la Fiscalía General de la Corte de Justicia de San Juan puso a disposición todos los recursos humanos, técnicos e institucionales del Ministerio Público Fiscal y de las Unidades Fiscales de Investigación para colaborar con el esclarecimiento del hecho.

Las próximas horas serán determinantes. Una vez concretado el rescate de los cuerpos, comenzarán las autopsias y los investigadores avanzarán con el análisis de los restos del helicóptero, la documentación técnica, el plan de vuelo, las comunicaciones y todas las evidencias recolectadas en la zona del impacto.

Mientras tanto, San Juan atraviesa tres días de duelo oficial por una tragedia que golpeó de lleno a organismos esenciales para la seguridad pública, la protección civil y el combate de incendios forestales, y que ya quedó marcada como el accidente aéreo con mayor cantidad de víctimas fatales en la historia de la provincia.