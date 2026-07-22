La leyenda popular de Deolinda Correa ha sido documentada y relatada en múltiples maneras posibles y con diferentes disciplinas y lenguajes. Sin embargo, el periodista sanjuanino Cristian Rubia buscó abordar desde un enfoque diferente: relatar en términos sociales, culturales y patrimoniales, el origen de Vallecito, una comunidad que se erigió como custodio permanente del Santuario de la Difunta Correa.

A lo largo de varios años de investigación, Rubia logró concretar el libro “La Meca Vallecito”, que reúne documentos históricos, fotografías inéditas, periódicos, archivos institucionales y testimonios de vecinos, comerciantes, docentes, trabajadores y familias del paraje para recuperar una historia que, hasta ahora, permanecía dispersa entre la memoria oral y los archivos.

La obra, que será presentada en sociedad la primera semana de agosto, en sus páginas reconstruye la fundación de la Escuela República del Paraguay, el papel de las primeras familias que habitaron el lugar, el desarrollo de la Fundación Cementerio Vallecito, las grandes peregrinaciones y las obras que transformaron el paraje en un destino religioso y turístico de alcance nacional.

Cristian Rubia, periodista y docente autor del libro "La Meca Vallecito".

Asimismo, rescata las historias detrás de algunas de las ofrendas más emblemáticas del santuario, como las camisetas vinculadas a Diego Maradona y Lionel Messi, los pantalones de Carlos Monzón, una toalla de Sandro, un guante de Nicolino Locche, camiones hidrantes, la cabaña de informes turísticos y un barrio construido como promesa por un devoto cordobés, entre muchas otras expresiones de la fe popular.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Cristian explicó las motivaciones de este trabajo. “Lo que busco aportar, es reconstruir cómo se formó el pueblo alrededor de una tumba, de las promesas y las ofrendas más conocidas que tiene el paraje”.

Cuando empezó a buscar datos y observaciones, Cristian subido en lo alto del mirador observó que “todo lo que hay en el lugar es donado. De un ladrillo, una planta, un bastión, una escuela. Este santuario se fundó por sus propias promesas, agradecimientos y ofrendas. Por eso, en el último capítulo, hago un ensayo con una opinión de cómo debe protegerse a futuro este sitio sagrado. Vallecito recibe a millones de personas al año, entonces es necesario pensar integralmente cómo cuidar y proteger el paraje”.

Además, argumentó que “la leyenda de la Difunta, lo fue construyendo la propia gente que vive en el lugar. La primera familia, se instala a principios de 1900, de apellido Mercado que había conseguido un permiso para poner un puesto en la zona. Esa misma familia dio fe donde en la tumba las promesas son cumplidas y en paralelo, sucede también el milagro de la Cuesta de las Vacas de la familia Ceballos. Estos dos hechos son fundantes en la construcción del Santuario”, relató Rubia.

Entre los aspectos que fue descubriendo en el proceso de investigación, el autor fue comprendiendo que “hay un montón de curiosidades que están desplegadas por todo el paraje que son interesantes en conocer y que salgan a la luz. Mi objetivo fue buscar de dónde venía aquella ofrenda tan llamativa, qué ha pasado con los años en el paraje, y la fe de tantas personas que han hecho darle vida al lugar”, concluyó Rubia.

La preventa está lista en el sitio web oficial de “La Meca Vallecito” (www.lamecavallecito.online) que sirve como plataforma para expandir el contenido de la obra que no pudo quedar plasmado en la edición.

Habrá un lanzamiento en la ciudad, otro en Vallecito, junto a los vecinos de la comunidad. Además, el sitio servirá como repositorio digital para alojar documentos, fotografías inéditas y otros datos de apoyo al proyecto. Quedará una copia en el Santuario y habrá también distribución por bibliotecas populares de la provincia.

La investigación contó con el patrocinio de la Fundación Banco San Juan, a través de la Ley de Mecenazgo Cultural de la Provincia de San Juan.

Promesas y ofrendas inquebrantables

Además, está la historia de las camisetas de la Selección Argentina que llegó de la mano de Claudio “Chiqui” Tapia al santuario. Hay cuatro ejemplares en el museo, las cuales está firmada por Lionel Messi.

La última y más reciente, fue la que llegó desde Kansas, Estados Unidos, precisamente, la camiseta que hizo el debut argentino en frente a Argelia y una credencial oficial de la FIFA correspondiente a la Copa del Mundo. Ambos objetos fueron enviados por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, como una ofrenda para pedir por el camino de la Selección en el Mundial. Las reliquias fueron trasladadas hasta San Juan por Nacif Farías, presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol, quien las entregó personalmente para su incorporación al Museo de la Fe.

El vínculo entre la Selección Argentina y la Difunta Correa comenzó a consolidarse antes del Mundial de Qatar 2022, cuando Nacif obsequió a Tapia una imagen de la Difunta Correa. Profundamente devoto, el presidente de la AFA decidió que esa imagen acompañara al plantel durante toda la competencia, permaneciendo en las concentraciones y en la intimidad del vestuario durante la histórica conquista de la tercera estrella.

La camiseta de la Selección Argentina perteneciente al partido contra Argelia en el reciente Mundial 2026.

Cuatro años después, la tradición continúa. La incorporación de estas y otras tantas reliquias amplía una de las colecciones más singulares del país.