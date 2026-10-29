La mega famosa que se divorció tras 9 años y ahora tiene nuevo novio

Silvina Escudero confirmó que inició una nueva etapa sentimental luego de superar el divorcio con Federico, su exmarido con quien compartió 9 años de amor y casi 2 de matrimonio. Tras atravesar 6 meses de profundo dolor por la ruptura y enfrentar la soledad, la famosa bailarina volvió a apostar al romance y se mostró plenamente feliz con su reciente conquista. La artista decidió resguardar los detalles de este vínculo pero no ocultó la alegría que experimenta hoy.

El sorpresivo anuncio ocurrió durante una entrevista brindada al programa Intrusos de América TV, realizada durante el lanzamiento de la segunda temporada de la serie sobre Guillermo Coppola. En ese contexto mediático, la mediática admitió que su corazón pertenece a alguien más. "Bueno, estoy… puede ser", contestó al principio frente al cronista, para luego agregar entusiasmada: "Estoy un poco encantada y hay admiración, ¿es un montón?".

Pese a mantener en reserva el nombre de la persona que la acompaña, la exintegrante de diversos certámenes dio precisiones sobre el espacio donde surgió el flechazo inicial. "Lo conocí en un ámbito muy íntimo, muy cerradito y muy chiquitito. No laboral", reveló la vedette. De esa manera dejó asentado que el encuentro ocurrió en la privacidad más absoluta, completamente alejado de los focos y de la exposición del espectáculo.

La llegada de este compañero se produce en un momento de transformación personal para la modelo. Luego del difícil proceso que implicó poner fin a su historia con Federico en abril de este año, la conductora modificó sus prioridades afectivas. Ella comprende el amor desde un lugar distinto, valorando ante todo su propia autonomía y el tiempo en soledad dentro de su vivienda junto a sus mascotas.

"Soy muy feliz conmigo misma. En los últimos años aprendí a amarme y priorizarme, cosa que antes no hacía", aseguró sobre este aprendizaje interior. Además, remarcó lo gratificante que le resulta la rutina cotidiana sin compañía externa. "Soy muy feliz yo sola en el silencio de mi casa con Titán", afirmó con firmeza para hacer referencia al especial vínculo que mantiene con su perro.

A partir de esta perspectiva renovada, la celebridad estableció condiciones claras para cualquier persona que aspire a construir un vínculo afectivo a su lado. "Entonces, para que un otro esté en un mano a mano compartiendo mi vida, me tiene que traer un montón de felicidad", remató. Así, sin precisar tiempos ni dar nombres, celebró su presente junto a alguien que suma alegría a sus días.