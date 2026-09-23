Con el propósito de atenuar su condición de empresa no sanjuanina, la mendocina Andesmar firmaría este miércoles un acuerdo de asociativismo con un grupo de firmas locales para competir por el contrato de transporte de personal durante la construcción de la mina de cobre Vicuña, el emprendimiento que operan BHP y Lundin Mining en el departamento Iglesia. El acuerdo, que según fuentes del sector se sellaría bajo la figura de una UTE (Unión Transitoria de Empresas, un formato asociativo temporario para un objetivo único) o un consorcio, reuniría a la compañía de Mendoza con otras sanjuaninas de menor envergadura: Sotur —también invitada formalmente a la licitación— y un grupo de empresas departamentales.

Las firmas que integrarían el acuerdo son Sotur, con base en Jáchal; COMINSA (Compañía Minera SRL), de Iglesia; Transporte Vega, de Jáchal; Thorkell, también de Jáchal, con operaciones en la zona; y entre seis y siete pequeñas y medianas empresas proveedoras de las zonas de influencia directa del proyecto. Todas, según pudo saber este medio, son socias de Caprimsa, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan.

Aún no trascendieron los detalles de la participación que tendría cada una de las empresas en el eventual consorcio. Fuentes del sector señalaron que, de las cuatro firmas que recibieron el pliego de invitación formal por parte de la gerenciadora Fluor, Andesmar sería la más fuerte en términos contables, logísticos y de equipos, mientras que Sotur sería la más débil en esos mismos aspectos, aunque del otro lado, los competidores también se han aliado para competir .

La licitación que mueve al sector

El proceso no lo conduce directamente Vicuña, sino Fluor, la empresa internacional de ingeniería encargada de gerenciar técnicamente las fases iniciales del proyecto. El contrato está estimado en unos US$60 millones, con un plazo previsto de dos a tres años —el período que demandaría la construcción de la mina— y el vencimiento para presentar ofertas es este lunes próximo. La compulsa tiene una particularidad: al no ser una licitación pública tradicional, Fluor no está atada a los plazos administrativos del Estado y puede tomarse el tiempo que considere para definir la adjudicación.

Del otro lado del tablero ya hay una UTE sanjuanina oficializada. La integran PAP, Dream —la división minera de 20 de Junio— y Autotransporte San Juan, esta última vinculada al grupo Flecha Bus. Esa alianza fue la que encendió la mecha de la competencia: reúne una flota declarada de alrededor de 1.500 unidades y certificaciones internacionales, y se presentó como un bloque local para disputar el contrato.

Dos modelos de consorcio

Lo que se terminaría de sellar este miércoles es la otra arquitectura de negocios: en lugar de que Andesmar compitiera en soledad o absorbiera a una firma local, la empresa mendocina encabezaría un modelo de consorcio asociativo con empresas sanjuaninas, incluyendo pymes de los departamentos mineros.

Sotur, nacida en Jáchal como empresa familiar y con más de 20 años de trayectoria en transporte de pasajeros, es una de las patas locales del esquema. Está especializada en minería y cuenta con habilitación Provincial y Nacional por CNRT para transporte de personal. Su flota incluye buses de 44, 37 y 23 pasajeros, unidades 4x4 para minería, combis y minibuses, todas con conectividad Starlink y cámaras de seguridad.

COMINSA, con base en Iglesia, es otra de las firmas del acuerdo. Fundada por Rodolfo López Malberti, nació con la intención de desarrollar la actividad minera desde su propia comunidad y hoy prioriza personal de Iglesia y Rodeo, aun cuando eso implique más costos logísticos. Sus unidades cuentan con sistemas ADAS (asistencias avanzadas a la conducción), monitoreo de somnolencia, seguimiento satelital y conectividad Starlink. La empresa participa de CAPRIMSA.

Thorkell, también de Jáchal, completa el grupo de firmas departamentales. Es una empresa de logística minera que ofrece transporte de cargas generales y especiales, movimiento de mineral, guía de transportes especiales y alquiler de vehículos livianos, pesados y viales.