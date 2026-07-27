La metida de pata de Susana Giménez sobre el casamiento de Tini y De Paul

Durante la reciente emisión de Por el mundo en la pantalla de Telefe, Susana Giménez generó un fuerte impacto mediático al referirse al presente sentimental de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. El hecho ocurrió mientras la conductora conversaba con Marley sobre la relación del futbolista en la actualidad. En ese contexto, el animador señaló que "Ahora está re enamorado de Tini".

Sin dar espacio a la duda, la diva respondió con una afirmación que rápidamente se volvió tendencia en las plataformas digitales. Susana aseguró que "Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre". Ante la noticia inesperada, Marley acotó que "Linda pareja hacen", a lo que la invitada contestó con un simple "Sí".

A pesar de la repercusión de estos dichos, los protagonistas no brindaron hasta el momento una confirmación oficial sobre un posible compromiso o el evento mencionado. La frase de la conductora despertó múltiples especulaciones entre los seguidores, dado que la pareja mantiene un perfil reservado respecto a sus planes futuros. El comentario de la diva dejó abierta la duda sobre si se trató de un descuido informativo o de un anuncio real sobre una de las uniones más esperadas del ambiente artístico.