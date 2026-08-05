La millonaria cifra que le dieron a Pampita para firmar con Telefe

El próximo sábado 8 de agosto marcará el retorno de PH, Podemos hablar a la pantalla de Telefe tras una ausencia de casi tres años. El ciclo conducido por Andy Kusnetzoff vuelve con una lista de invitados que generó repercusiones inmediatas, especialmente por la presencia de Pampita.

Al parecer, no fue fácil convencerla ya que no suele asistir a ciclos televisivos, pero según informó Ángel de Brito, la modelo habría acordado su participación a cambio de un pago de 10 mil dólares(casi $15.000.000). El conductor de espectáculos fue contundente al confirmar la noticia señalando que "le pagaron y va".

La producción del programa enfrentó diversos desafíos presupuestarios y dificultades para asegurar figuras de peso sin repetir nombres antes de concretar este estreno. Junto a la modelo, la primera confirmada para el debut fue Yanina Latorre, quien mantiene un histórico enfrentamiento con Kusnetzoff. El conflicto se remonta a una invitación previa de su hija, Lola Latorre, quien lloró al referirse a la infidelidad de su padre con Natacha Jaitt; la joven tenía 19 años cuando pasó y la conductora nunca se lo perdonó.

La mesa se completará con la presencia de La Joaqui, quien atraviesa un momento personal complejo tras su reciente separación de Luck Ra. Sobre este tema, la cantante explicó que "la decisión la tomó él" y admitió que "ella sigue enamorada". La artista llevará sus emociones al piso en una noche que promete historias de vida impactantes, en un regreso que se retrasó debido a la búsqueda de invitados de relevancia para el primer programa.