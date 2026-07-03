La millonaria diferencia entre los planteles de Argentina y Cabo Verde

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo cruzan este viernes por la tarde a la Selección Argentina con Cabo Verde en un duelo marcado por contrastes históricos y financieros. El conjunto de Lionel Scaloni, que llega como el vigente campeón planetario de 2022, se medirá ante un rival africano que vive su primera experiencia en este torneo. La distancia entre ambas realidades es tan pronunciada que el presupuesto asignado a un único futbolista del cuadro albiceleste supera la valoración total de todo el plantel conducido por la federación de Cabo Verde.

Las tasaciones que publica la plataforma especializada Transfermarkt, calculadas bajo parámetros como rendimiento, edad y proyección, otorgan a la plantilla de Argentina un costo global de 807,5 millones de euros. En la vereda opuesta, la cotización de los futbolistas de Cabo Verde alcanza apenas los 51,55 millones de la misma moneda.

Dentro de la delegación africana, el jugador con mayor cotización de mercado es el defensor central Logan Costa, perteneciente a Villarreal, con una ficha estimada en 15 millones de euros. Detrás suyo se ubican el mediocampista Kevin Pina de Krasnodar con 11 millones y el marcador de punta derecho Wagner Pina de Trabzonspor con 5 millones.

Por el lado del equipo conducido por Scaloni, el delantero Julián Álvarez lidera el escalafón económico con 100 millones de euros. Los puestos principales se completan con Enzo Fernández en 90 millones y el atacante Lautaro Martínez con 85 millones. En un plano general, el resto del plantel de Argentina se divide en los arqueros Gerónimo Rulli con 6 millones, Juan Musso con 3 millones y Emiliano Martínez con 12 millones. Los defensores registran a Marcos Senesi en 25 millones, Nicolás Tagliafico en 4 millones, Gonzalo Montiel en 4,5 millones, Lisandro Martínez en 40 millones, Cristian Romero en 45 millones, Nicolás Otamendi en 1 millón, Facundo Medina en 18 millones y Nahuel Molina en 15 millones.

El sector medio de la Albiceleste muestra a Leandro Paredes con 5 millones, Rodrigo De Paul con 14 millones, Valentín Barco con 40 millones, Giovani Lo Celso con 8 millones, Exequiel Palacios con 25 millones y Alexis Mac Allister con 70 millones. Los atacantes cierran la lista con Lionel Messi tasado en 15 millones, Nicolás González en 22 millones, Thiago Almada en 15 millones, Giuliano Simeone en 40 millones, Nicolás Paz en 80 millones y José Manuel López en 25 millones.

Para los futbolistas de Cabo Verde, las cifras asignadas se completan con los guardametas Vozinha en 50 mil euros, Márcio da Rosa en 400 mil y Carlos Santos en 1 millón. La línea defensiva incluye a Stopira en 50 mil, Diney Borges en 900 mil, Pico Lopes en 250 mil, Sidny Lopes Cabral en 1 millón y Steven Moreira en 1,5 millones. Los mediocampistas sumaron a Kelvin Pires en 400 mil, João Paulo Fernandes en 900 mil, Jamiro Monteiro en 650 mil, Laros Duarte en 1 millón, Deroy Duarte en 1.8 millones, Telmo Arcanjo en 3 millones y Yannick Semedo en 250 mil. En la delantera, Ryan Mendes figura con 200 mil, Willy Semedo con 1 millón, Garry Rodrigues con 300 mil, Jovane Cabral con 1 millón, Nuno da Costa con 400 mil, Dailon Livramento con 800 mil, Gilson Benchimol con 1,2 millones y Hélio Varela con 2,5 millones.

Los montos expuestos por el sitio especializado actúan de forma indicativa y no siempre reflejan las operaciones de transferencias reales. Como antecedente directo, Atlético de Madrid concretó la adquisición de Álvarez en agosto de 2024 por una suma de 75 millones de euros, mientras que el club inglés Chelsea incorporó a Fernández durante 2023 tras abonar 121 millones, lo que marcó el traspaso más elevado para un deportista de nacionalidad argentina.