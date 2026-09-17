Challenger Gold Limited, la minera que desarrolla el proyecto de oro Hualilán en San Juan, anunció que comenzó a cotizar en el OTCQX Best Market, un mercado de Estados Unidos reservado para empresas establecidas y orientadas a inversores. La compañía se actualizó desde el OTCQB Venture Market y ahora opera bajo el símbolo "CLLEF".

El OTCQX es un mercado diseñado para empresas que cumplen con altos estándares financieros, buenas prácticas de gobierno corporativo y las leyes de valores aplicables. Según la empresa, graduarse a este mercado marca un hito importante porque permite demostrar sus calificaciones y construir visibilidad entre los inversores estadounidenses.

"Esta graduación al OTCQX es un hito importante y refleja el compromiso de Challenger Gold de expandir su presencia en los mercados de capitales de América del Norte", afirmó Yohann Bouchard, CEO interino de la compañía.

"Creemos que la cotización en OTCQX mejorará nuestra visibilidad ante los inversores estadounidenses, ampliará la participación del mercado y contribuirá a una mayor liquidez en nuestras acciones".

Bouchard agregó que este paso forma parte de la estrategia para acceder a plataformas de negociación adicionales y a una gama más amplia de inversores institucionales, mientras la empresa avanza con el Proyecto de Oro Hualilán hacia la producción comercial.

Los inversores estadounidenses pueden encontrar información financiera actual y cotizaciones en tiempo real de la compañía en el sitio web www.otcmarkets.com.

Challenger Gold es una compañía australiana que cotiza en la Bolsa de Valores de Australia bajo el código CEL. Su principal activo es el proyecto Hualilán, ubicado en el departamento Ullum, en San Juan, donde ya inició la producción precomercial y proyecta alcanzar la producción comercial en los próximos años.