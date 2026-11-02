La minera estatal polaca KGHM puso a San Juan en el centro de su estrategia de expansión en Sudamérica. La compañía, que ya opera una mina de cobre en Chile, busca ampliar su actividad de este lado de la Cordillera y evalúa proyectos en el país. Según publicó Clarín, San Juan es la provincia donde la empresa tiene las conversaciones más avanzadas.

Así lo confirmó Remigiusz Paszkiewicz, presidente de KGHM Polska Miedź, durante una visita al país junto a Eliza Zeidler, viceministra de Activos Estatales de Polonia. "Estamos buscando en tres provincias, pero donde más avanzados estamos es en San Juan, que es una zona naturalmente rica en cobre", afirmó el ejecutivo al diario Clarín. La empresa tiene experiencia operativa en la región, ya que posee el 55% del yacimiento Sierra Gorda en Antofagasta, Chile, en sociedad con South32.

Qué tipo de proyectos buscan

El interés de KGHM no se limita a un solo tipo de yacimiento. "Buscamos yacimientos para continuar explorando, es decir, proyectos greenfield, o algo que ya esté en funcionamiento", explicó Paszkiewicz. En la jerga minera, un proyecto greenfield es aquel que se desarrolla desde cero, en un área sin infraestructura minera previa. El foco de la compañía está puesto en el cobre y los metales asociados, como la plata, ya que KGHM es el segundo productor mundial de este metal.

El vínculo con San Juan ya tiene un antecedente técnico. Hace dos años, una delegación del proyecto Los Azules, encabezada por Michael Meding, visitó la mina Carlota, de KGHM, en Arizona. El objetivo fue conocer sus procesos de producción de cátodos de cobre, que son placas de cobre puro que se obtienen tras un proceso de refinación electrolítica. Sin embargo, consultados por Clarín sobre un posible interés de la minera polaca, desde Los Azules aclararon que se había evaluado la compra de equipamiento y maquinaria en Polonia, pero la iniciativa no prosperó.

El trasfondo geopolítico

La búsqueda de KGHM en Argentina responde a una estrategia más amplia. "Creo que una gran tarea de la política europea es conseguir fuentes de esos recursos distintas de China", sostuvo Paszkiewicz, quien también mencionó a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. Esa necesidad de diversificar proveedores abre una oportunidad para países con recursos por desarrollar, como Argentina. "El valor de Argentina está en sus recursos", resumió el ejecutivo.

La viceministra Zeidler también se refirió al rol del Estado en la economía polaca. "Tenemos un mercado libre en el que puede operar cualquier actor. Sin embargo, permanecen en manos del Estado empresas de carácter estratégico, que deben garantizar la seguridad, incluida la seguridad energética", explicó. Sobre la posibilidad de invertir en otros sectores como el petróleo y gas de Vaca Muerta, la funcionaria anticipó que conversará con las empresas estatales para evaluar su involucramiento en la región.

La minera cotiza en la Bolsa de Varsovia y el Estado polaco es su principal accionista con el 31,79% del capital. Para San Juan, el interés de un gigante europeo del cobre representa una señal de confianza en el potencial del distrito minero, aunque por ahora todo se mantiene en la etapa de evaluación y conversaciones preliminares.