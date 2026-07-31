Una serie de estudios científicos encendió las alarmas en Bolivia al detectar elevados niveles de mercurio en comunidades indígenas asentadas en las cuencas de los ríos Beni, Mamoré y Madre de Dios. Los análisis, realizados sobre muestras de cabello de los habitantes, revelaron que entre el 74% y el 96% de las personas evaluadas presentaban concentraciones superiores a las consideradas seguras por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los investigadores señalaron que la principal fuente de exposición es el consumo de pescado contaminado con metilmercurio. El metal llega a los ríos por el uso de mercurio en la minería aurífera, donde se emplea para separar el oro y luego es liberado al ambiente sin un tratamiento adecuado.

Pablo Villegas, del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), aseguró que "en todas las comunidades donde se realizaron los estudios los niveles de contaminación superan varias veces los valores que la Organización Mundial de la Salud considera aceptables".

Los especialistas explicaron que la contaminación varía según las especies de peces consumidas. Mientras los herbívoros presentan menores concentraciones del metal, los peces carnívoros suelen acumular niveles más altos, lo que incrementa el riesgo para las poblaciones que dependen de ellos como principal fuente de alimento.

Los riesgos para la salud

El mercurio es uno de los metales pesados más tóxicos para el organismo. Puede provocar daños en el sistema nervioso, los riñones y el sistema inmunológico. La exposición durante el embarazo y la infancia representa uno de los mayores riesgos, ya que puede afectar de forma permanente el desarrollo cerebral de los niños y causar la enfermedad de Minamata, un trastorno neurológico asociado a la intoxicación por mercurio.

Ante este escenario, investigadores de universidades bolivianas propusieron métodos alternativos para reemplazar el uso de mercurio en la extracción de oro. Sin embargo, aseguraron que las cooperativas mineras no adoptaron estas tecnologías debido a los costos iniciales de implementación, pese a que permitirían recuperar una mayor cantidad del mineral y reducir el impacto ambiental.