Un reportaje de RT en Español expuso denuncias sobre la expansión de la minería ilegal y los riesgos que enfrenta el complejo arqueológico de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, en la provincia de Nasca, Perú. El informe advierte que, además de las invasiones de terrenos y los botaderos de basura, el crecimiento de la actividad minera ilegal representa una amenaza para la conservación del patrimonio arqueológico.

Durante el reportaje, la abogada Noemí Castañeda, defensora del patrimonio cultural, afirmó que el problema no es la minería formal, sino la proliferación de más de 130 plantas mineras ilegales ubicadas cerca de centros poblados, ríos y áreas agrícolas. Asimismo, señaló que sectores como Cahuachi, las parcelas arqueológicas y los antiguos acueductos forman parte de la zona de amortiguamiento del patrimonio mundial y continúan registrando ocupaciones y construcciones pese a las restricciones existentes.

"Nosotros no estamos en contra del desarrollo económico de la minería, sino del hacinamiento de más de ciento treinta plantas mineras ilegales que están aquí, en medio de la población, en medio de la zona urbana, al costado de los ríos y en medio de la agricultura", declaró Castañeda, quien también responsabilizó al Gobierno Regional de Ica por el crecimiento de plantas concentradoras de minerales en el valle Las Trancas.

Castañeda afirmó que la resolución que declara la protección del área establece acciones inmediatas frente a posibles afectaciones del patrimonio. "La resolución señala claramente que de inmediato se tiene que proceder con el desalojo, que de inmediato se tiene que proceder con las denuncias, con la identificación de los que estarían dañando el patrimonio", sostuvo.

El equipo de RT también recorrió el Valle de Las Trancas, donde dirigentes locales denunciaron la instalación de más de 21 plantas concentradoras de minerales desde 2012. El reportaje muestra imágenes de relaves, campamentos y plantas de procesamiento próximas al área protegida.

El especialista Josué, entrevistado por el medio internacional, explicó que las figuras no pueden analizarse de forma aislada, sino dentro de un contexto mucho más amplio vinculado con la civilización Nasca. "Ahora tenemos que hablar de los geoglifos como parte de Cahuachi. La civilización Nazca era una civilización político-religiosa que tenía su base en Cahuachi, un centro ceremonial en adobe más grande del mundo en veinticuatro kilómetros cuadrados", señaló.

Además de los riesgos asociados con la actividad minera, los pobladores denunciaron problemas relacionados con la disposición de residuos dentro del entorno protegido. Durante el recorrido presentado en el informe se observaron botaderos de basura cerca de los geoglifos. Una propietaria de terrenos próximos a las Líneas de Nasca afirmó que incluso animales muertos son abandonados en el lugar. "No solamente es esta basura, hay animales que traen muertos, todo lo dejan y este es un pan del día a día, ya que vienen y las autoridades no hacen nada", expresó.

El reportaje también recuerda que el Gobierno peruano dejó sin efecto la reducción del 40% del territorio comprendido dentro de la reserva arqueológica, decisión que surgió después de diversos cuestionamientos relacionados con la protección del patrimonio. La delimitación del área protegida continúa como uno de los principales puntos de discusión en Nasca.