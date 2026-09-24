La Cámara Minera de San Juan participó de una reunión vinculada con la llegada de JetSMART a la provincia y el inicio de los vuelos directos entre San Juan y Buenos Aires. En el encuentro, realizado en el Hotel Del Bono Centro, representantes de distintas empresas socias de la institución informaron sobre el estado de avance de los proyectos, las inversiones previstas para el futuro inmediato y la necesidad de contar con mayor conectividad aérea hacia distintos destinos del país y del exterior.

Entre las principales empresas que participaron se encuentran Los Azules, Vicuña, Glencore, Gualcamayo, Casposo y Barrick, que manifestaron la necesidad de diseñar vuelos acordes al futuro crecimiento de la actividad. Los representantes de las compañías y de la Cámara Minera dialogaron con Gonzalo Pérez Corral, country manager de la aerolínea low cost, para explicarle la envergadura del desarrollo minero que se viene y los requerimientos que habrá en el futuro por parte del sector.

La ruta que le plantearon a JetSmart

La propuesta que surgió de la reunión apunta a habilitar una ruta aérea que conecte puntos neurálgicos de la minería nacional con San Juan. Según lo planteado, esa ruta estaría compuesta por San Juan, Catamarca, Salta y la ciudad de Lima, en Perú. En otra versión del planteo, la estrategia de conectividad también incluyó a Santa Cruz.

Pérez Corral pudo conocer el estado de avance de cada uno de los proyectos mineros, las inversiones previstas y el volumen estimado de trabajadores y proveedores que se movilizarán en torno a esas operaciones. Además, se trató el requerimiento de incrementar la oferta y frecuencia de vuelos hacia Buenos Aires para absorber la movilidad del personal técnico y la red de proveedores.

Las propuestas fueron tomadas en cuenta por el country manager de JetSmart, quien se comprometió a analizar las inquietudes de uno de los ámbitos más activos de la economía sanjuanina.

Lo que dice la Cámara Minera

Desde la institución, respaldaron el planteo con una mirada sobre el impacto que tendría una mayor conectividad: "Contar con más vuelos favorecerá al desarrollo de nuestra industria al mismo tiempo que impulsará el turismo, la actividad empresarial y el movimiento económico, contribuyendo al desarrollo del entramado productivo sanjuanino".

La Cámara Minera también destacó que sus socios informaron sobre "el estado de avance de los proyectos, las inversiones previstas para el futuro inmediato y la necesidad de contar con mayor conectividad aérea hacia distintos destinos del país y del exterior".

El primer vuelo confirmado

En paralelo al pedido de la minería, JetSmart confirmó que comenzará a operar vuelos directos entre San Juan y Buenos Aires el próximo 19 de noviembre. La compañía tendrá cinco frecuencias semanales desde el Aeroparque Jorge Newbery y ya fueron definidos los horarios del nuevo servicio.

La fecha fue confirmada luego de una reunión entre el gobernador Marcelo Orrego y Pérez Corral, realizada en Casa de Gobierno, de la que también participó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero.

El primer vuelo despegará desde el Aeroparque a las 11:20 y está previsto que arribe a San Juan a las 13:02. En sentido inverso, partirá desde la provincia a las 13:35 y llegará a Buenos Aires a las 15:35.