La actividad minera empieza a mover también el mercado jurídico de San Juan. Abogados de otras provincias, principalmente de Mendoza, consultan y tramitan su matrícula en el Foro de Abogados para poder ejercer en territorio sanjuanino. Según una estimación de la doctora Eugenia Carolina Círica, cerca del 10% de las nuevas matriculaciones corresponde a profesionales de otras jurisdicciones.

Círica, coordinadora y codirectora del Instituto Interdisciplinario de Derecho Ambiental y Minero del Foro, contó a DIARIO HUARPE que recibió más de 50 consultas sobre los requisitos para obtener la matrícula local. Aclaró que no cuenta con una estadística oficial, pero señaló que el movimiento es mayor al de años anteriores, cuando el interés de abogados de otras provincias era mínimo.

Según Cirica, en la actualidad la matrícula del Foro de Abogados ronda los 6.000 letrados. De ese total, estima que un "10%" son de otras provincias, principalmente, de Mendoza.

Mendoza mira hacia San Juan

La cercanía geográfica y el movimiento de profesionales entre ambas provincias forman parte de este fenómeno. Círica señaló que el Foro mantiene convenios con entidades de Mendoza, incluida la circunscripción de San Rafael, y que en distintas jornadas recibió consultas de abogados interesados en incorporarse a la matrícula sanjuanina.

La especialista explicó que el trámite no exige justificar por qué un profesional quiere matricularse en la provincia. Entre los requisitos figuran la presentación del título, el analítico y las certificaciones correspondientes, además del pago del arancel.

Carolina Cirica, Coordinadora y directora del Instituto Interdisciplinario de Derecho Ambiental y Minero del Foro de Abogados de San Juan. (Foto: Gentileza).

“Nosotros ahora somos el ojo visible y la verdad que la mejor oportunidad que va a haber es minería”, sostuvo, al referirse a las expectativas que genera la actividad en San Juan.

Qué abogados busca la minería

El avance de los proyectos también plantea nuevas exigencias para los profesionales. Según Círica, las empresas buscan abogados que conozcan el procedimiento minero, la normativa ambiental y los trámites administrativos vinculados con los proyectos y sus Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).

Sin embargo, advirtió que encontrar esos perfiles no es sencillo. Algunas búsquedas requieren entre siete y diez años de experiencia específica, además de formación de posgrado, diplomaturas e idiomas. “Los abogados especializados en minería son pocos. Especialistas, con maestría, con diplomados y demás, hay pocos en San Juan”, señaló.

La abogada aclaró que el interés todavía no se traduce en una gran cantidad de puestos disponibles. Sostuvo que los salarios ofrecidos no son elevados y que las condiciones de contratación pueden dificultar que algunos profesionales dejen sus actividades actuales para incorporarse a una operadora.

Por eso, muchos abogados buscan otras formas de vincularse con la minería, como consultoras, equipos interdisciplinarios y asesoramiento a empresas que necesitan habilitaciones y asistencia administrativa.

Un tiempo para especializarse

Para Círica, el escenario actual representa una etapa de preparación antes de que los grandes proyectos demanden más servicios profesionales. “Este tiempo es de preparación de lo que venga, de tratar de estudiar diplomaturas, inglés, hacer una maestría. El que quiera dedicarse específicamente a la temática no queda más que capacitarse y aprovechar este tiempo”, recomendó.

La especialista consideró que las oportunidades crecerán a medida que avancen las inversiones y se active la actividad minera. Mientras tanto, las consultas y nuevas matriculaciones muestran que las expectativas del sector ya empiezan a modificar el mercado jurídico sanjuanino.