La miniserie argentina que Stephen King elogió y recomendó en sus redes

Un mensaje en redes sociales generó repercusión internacional tras el reconocimiento otorgado por un referente absoluto del terror hacia una producción audiovisual realizada en Argentina. El autor estadounidense Stephen King utilizó su cuenta oficial de X para destacar el concepto central de la trama de Mis muertos tristes, la ficción adaptada a partir de los relatos de Mariana Enriquez que llega a Netflix el 24 de septiembre.

En su mensaje difundido el 18 de septiembre, el escritor describió la historia y expresó: “¡Qué idea tan genial! ¿Qué pasaría si alguien que puede oír (y a veces ver) a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y su cuerpo se descompusiera? ¿Y si, después de beber el agua, TODOS pudieran hacerlo?“. Asimismo, el autor añadió en la misma publicación: “Mis muerto tristes (My Sad Dead). Netflix, 24 de septiembre). Mi viejo amigo Pablo Larraín directed”.

La realización está a cargo del cineasta chileno Pablo Larraín, quien ya había dirigido previamente Lisey’s Story, otra adaptación vinculada al célebre autor. Esta colaboración previa explica el vínculo profesional entre ambos que derivó en la recomendación pública de la obra inspirada en los textos de Enriquez.

La miniserie consta de 4 episodios y cuenta con las actuaciones principales de Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez. El proyecto combina los cuentos de la autora argentina con la dirección de Larraín, enfocado habitualmente en el drama y el terror psicológico.

El argumento se centra en Ema, personaje a cargo de Morán, una médica jubilada de 60 años que posee la capacidad de ver y escuchar a los muertos. Su rutina diaria, atravesada por el duelo de su madre, sufre una alteración cuando llega su sobrina Julie, quien también contacta con el plano espiritual pero de un modo más perturbador.

El hecho desencadenante ocurre a raíz del asesinato de tres adolescentes en el barrio Piedrabuena, un territorio marcado por la violencia. A partir de ese suceso, un fenómeno de carácter sobrenatural extiende la facultad de Ema a todo el vecindario, lo que provoca que la separación entre los vivos y los muertos comience a borrarse.

Stephen King destacó la premisa central de la nueva ficción

Antes de su arribo al catálogo de streaming, la producción tuvo su estreno mundial al participar en la Sección Oficial de la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde compitió en formato de largometraje, según reportó C5N.

Por su parte, la escritora Mariana Enriquez ha manifestado en diversas oportunidades su admiración hacia el autor norteamericano, catalogándolo como una referencia fundamental en su narrativa. La autora llegó a declarar que le otorgaría el Premio Nobel de Literatura debido a su capacidad para redefinir el terror hacia un marco realista que expone traumas sociales y temores de la vida cotidiana. Ese enfoque se plasma en la literatura de la autora mediante el uso del terror como herramienta para analizar los espacios urbanos y marginales.

La miniserie argentina inspirada en la literatura de Enriquez y respaldada por la opinión de King estará disponible en Netflix a partir de este jueves 24 de septiembre.