La miniserie de 6 episodios que escaló hasta el top 1 y podés ver en Netflix

En Snooks Arm, un pequeño pueblo de Terranova, la pesca dejó de ser suficiente para sobrevivir. La llegada de una presencia desconocida desde el océano desplaza la crisis económica y enfrenta a la comunidad a un peligro aterrador. Ese es el eje de Bajo la superficie, la producción canadiense que combina terror marino y misterio en la pantalla.

La historia sigue a Calvin Penney, interpretado por Josh Hartnett, un pescador que lucha por mantener unida a su familia. La criatura revive recuerdos dolorosos de su infancia, vinculados a la desaparición de su padre. La trama se complica con la llegada de Fonda Howander, investigadora marina personificada por Mackenzie Davis, quien estudia los sucesos.

Junto a ellos actúa Charlie Heaton, famoso por Stranger Things, en el rol de Wade, el hijo de Calvin. Creada por Jesse McKeown, la tira mezcla drama familiar y leyendas locales. La tensión aumenta cuando los vecinos reciben presiones para abandonar sus casas, enfrentando intereses económicos y secretos del pasado que amenazan con destruir su modo de vida.

La producción tuvo un debut arrollador al alcanzar 17.000.000 de visualizaciones en sus primeros 4 días de transmisión. Con 6 capítulos cargados de suspenso, la propuesta está disponible desde el 8 de octubre de 2026 para quienes buscan historias oscuras donde el miedo emerge desde las profundidades del mar.