La miniserie de Netflix ideal para arrancar y terminar en pocos días

El catálogo de streaming renovó sus propuestas de suspenso con un lanzamiento que capta la atención de los usuarios rápidamente. Para quienes buscan una historia intensa para maratonear en pocas horas, esta producción se convirtió en la recomendación principal dentro de la oferta actual.

La trama sigue los pasos de Aggie Wiggs, una autora bloqueada creativamente que vive recluida tras sufrir una pérdida dolorosa. Su rutina tranquila cambia de forma radical con la mudanza de Nile Jarvis, un magnate con mucho dinero que esconde secretos perturbadores sobre la misteriosa desaparición de su anterior esposa.

Lo que inicia como una simple curiosidad vecinal escala hacia una investigación peligrosa. La autora comienza a investigar el pasado del millonario, adentrándose en un juego psicológico de alta tensión. Como señalan los críticos, "cada conversación y cada silencio parecen esconder una segunda intención", lo que sostiene el clima de paranoia a lo largo de las entregas.

Con una estructura ágil de ocho entregas, la narración explora la obsesión, el misterio y los límites del peligro. Esta propuesta de ritmo pausado y giros constantes logra sostener la atención de principio a fin, consolidándose entre las mejores alternativas del momento.