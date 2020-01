La ministra de la Mujer dijo que Perú es un "país de violadores" y opositores pidieron su renuncia

POR AGENCIA TÉLAM

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, Gloria Montenegro, dijo en referencia a las altas cifras de denuncias de abusos sexuales que este es "un país de violadores", lo que derivó hoy en un pedido de renuncia que realizó la oposición ante el gobierno que encabeza Martín Vizcarra.



"Las niñas quieren estudiar, pero tienen miedo a que las violen. Hemos tenido que hacer temas muy innovadores para entrar dentro de una estrategia de cambio para proteger a la mujer. Las niñas quieren estudiar, pero tienen miedo a que las violen. Entonces, ¡este país de violadores tiene que cambiar!", expresó ayer la ministra durante una entrevista radial.



En 2019 se registraron en Perú 16.632 casos de delitos sexuales, de acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer.



La frase de la ministra había sido utilizada por organizaciones defensoras de los derechos de la mujer a modo de denuncia, y en 2017 también por congresistas de izquierda como un llamado de atención a la sociedad y al sistema de justicia ante los graves índices de este delito.



Pero ahora, los dichos de Montenegro fueron rechazados por políticos conservadores, entre ellos el vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso, Salvador Heresi, quien pidió este sábado a la ministra que "haga noticia dando los resultados en lucha contra agresiones de mujeres, sino mejor que renuncie", informó EFE.



"Ministra Montenegro hace noticia diciendo 'Todos los hombres son violadores', la criminalización generalizada de lo masculino es una política de Estado?", expresó Heresi en sus redes sociales.



La titular del ministerio de la Mujer respondió a estas críticas ratificando su expresión. "No solo me ratifico, lo subrayo y pido a todo el Perú que se sume en favor del cuidado del niño, niña y adolescente", señaló a periodistas tras participar de una campaña en favor de la niñez en la norteña ciudad de Trujillo.



Montenegro argumentó su frase en las cifras que analizó su ministerio sobre la población del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde "de los 95.000 internos, el 20% está por casos de violación o atentado contra el pudor, pero el 10% de ellos son violadores de niños y niñas".



Además, hizo referencia al aumento de estos casos. "En el 2017 pasamos a 1.400, en el 2018 a 2.800 y en el 2019 tengo más de 4.000 denuncias contra violaciones de niñas y niños. ¿Es para escandalizarse o no?", agregó Montenegro.



Para Liz Meléndez, directora de la ONG feminista Flora Tristán, la frase "simboliza la demanda de las mujeres por justicia, por prevención", en una realidad donde los delitos de violación sexual se dan a diario.



Según cifras del Ministerio Público, cada año se denuncian en Perú entre 10.000 y 13.000 casos de violación sexual, en los cuales el 70% de las víctimas son menores de edad.