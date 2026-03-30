La misión Artemis II marcará un hito en la historia de la exploración espacial al concretar el regreso de astronautas al entorno de la Luna después de más de 50 años. El lanzamiento está previsto para el miércoles 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con una tripulación de cuatro integrantes a bordo de la nave Orion.

El despegue está programado para las 19:24 (hora argentina) dentro de una ventana de lanzamiento de dos horas, aunque podría reprogramarse en caso de condiciones climáticas adversas o inconvenientes técnicos.

La misión no contempla un alunizaje, pero sí un viaje de aproximadamente 10 días en el que los astronautas orbitarán la Luna y regresarán a la Tierra. Será la primera vez desde el programa Apolo en 1972 que humanos viajen tan lejos en el espacio, lo que convierte a Artemis II en una prueba clave para futuras misiones que sí buscarán descender en la superficie lunar.

Durante el vuelo, la tripulación recorrerá cerca de 685.000 millas y superará incluso récords históricos de distancia respecto de la Tierra. Además, se pondrán a prueba sistemas fundamentales como el soporte vital, la protección frente a la radiación y la navegación en el espacio profundo, elementos esenciales para el desarrollo de una presencia humana sostenida en la Luna.

El evento podrá seguirse en vivo desde Argentina a través de NASA+, el canal oficial de YouTube de la agencia espacial y otras plataformas asociadas. La transmisión comenzará antes del lanzamiento e incluirá imágenes, audios y comunicaciones en tiempo real, además de conferencias y actualizaciones durante toda la misión.

La tripulación está integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes protagonizarán este viaje histórico que abre una nueva etapa en la carrera espacial y sienta las bases para futuras misiones tripuladas que buscarán volver a pisar la superficie lunar en los próximos años.

Artemis II no solo representa un avance tecnológico, sino también un paso fundamental hacia el objetivo de establecer una presencia humana permanente en la Luna y, a largo plazo, avanzar en la exploración de Marte.