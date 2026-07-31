El silencio de la madrugada apenas era interrumpido por el ruido de los motores. Mientras San Juan seguía conmocionada por la peor tragedia aérea de su historia, una caravana de rescatistas emprendía el camino hacia el corazón de Ischigualasto con una misión tan compleja como dolorosa: recuperar los cuerpos de las siete personas que habían perdido la vida tras la caída del helicóptero Bell 412.

El operativo comenzó antes del amanecer. Más de 40 efectivos, entre policías, bomberos, brigadistas, personal de Criminalística, médicos, Gendarmería Nacional y especialistas aeronáuticos, partieron desde uno de los dos campamentos montados especialmente para la emergencia. El desafío recién empezaba.

Primero recorrieron unos 24 kilómetros en camionetas 4x4 por huellas de difícil tránsito. Después, cuando los vehículos ya no pudieron avanzar, continuaron cerca de ocho kilómetros a pie entre quebradas, piedras sueltas y fuertes desniveles hasta llegar al sitio donde la aeronave había impactado contra la montaña.

Las pericias antes del rescate

Al arribar al lugar, la prioridad no fue retirar los cuerpos. Durante varias horas trabajaron los peritos de la Justicia Federal y los especialistas encargados de investigar accidentes aéreos, quienes relevaron la escena, tomaron fotografías, realizaron mediciones y preservaron cada evidencia que pudiera ayudar a reconstruir qué ocurrió durante los últimos minutos del vuelo.

Recién cuando esas tareas concluyeron comenzó la recuperación de las víctimas.

En un primer momento, el plan contemplaba trasladar los cuerpos por tierra hasta un punto donde aguardaban los vehículos. Sin embargo, las condiciones permitieron utilizar un helicóptero de la misma empresa propietaria de la aeronave accidentada para realizar la extracción desde la zona del impacto hasta el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto, lo que redujo considerablemente los tiempos del operativo.

Traslado emotivo

Desde ese punto comenzó el último recorrido de las víctimas. La caravana emprendió viaje por la Ruta Nacional 150 hasta Jáchal y luego continuó por la Ruta Nacional 40 rumbo al Gran San Juan. A medida que avanzaba, vecinos salieron espontáneamente al costado del camino para despedir a quienes, hasta el día anterior, dedicaban su vida a proteger la de los demás.

Uno de esos momentos quedó grabado en la memoria del jefe de la Policía de San Juan, Néstor Álvarez.

"Me emocionó mucho durante la ruta, en la zona de Niquivil y Jáchal, ver alumnos de escuelas y maestras salir a la calle a recibirlos. Fue un gesto muy sentido para quienes dieron tanto por la provincia", expresó.

Ya en la Capital, el convoy ingresó por avenida de Circunvalación y luego tomó avenida Libertador General San Martín hasta la Morgue Judicial, donde familiares, compañeros de trabajo y amigos aguardaban desde hacía varias horas.

"Perdimos grandes profesionales y mejores personas"

El ingreso de los vehículos fue acompañado por un respetuoso aplauso. Hubo abrazos, lágrimas y un silencio que reflejó la magnitud de la pérdida.

Álvarez resumió el sentimiento que atravesó a las fuerzas de seguridad y a los organismos de emergencia con una frase que marcó la jornada: "Perdimos grandes profesionales y mejores personas".

Con los cuerpos ya en la Morgue Judicial comenzó una nueva etapa. Las autopsias y las pericias sobre los restos del Bell 412 buscarán establecer qué provocó el accidente.

Para quienes participaron del operativo, sin embargo, la misión ya había dejado una marca imborrable. Después de recorrer montañas, quebradas y kilómetros de caminos agrestes, el objetivo fue uno solo: llevar a los siete servidores públicos y brigadistas de regreso a casa para que San Juan pudiera empezar a despedirlos.