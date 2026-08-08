La muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, trascendió rápidamente las fronteras argentinas y tuvo una amplia repercusión en los principales medios internacionales. Diarios de España, Reino Unido y diferentes países de América Latina dedicaron espacio a la noticia y destacaron especialmente el papel que tuvo en la carrera del capitán argentino.

Jorge Messi falleció este sábado 8 de agosto a los 68 años en Rosario, luego de atravesar una prolongada enfermedad. Tras conocerse la noticia, medios de distintas partes del mundo reflejaron el impacto de su muerte.

España, país estrechamente ligado a la historia de la familia Messi por la extensa trayectoria de Lionel en Barcelona, fue uno de los lugares donde la noticia alcanzó mayor repercusión.

El Mundo de España.

El País informó la muerte del padre del futbolista y recordó su tarea como empresario y representante de Lionel, mientras que El Mundo puso el foco en el papel fundamental que tuvo a lo largo de la carrera del 10.

El País de España.

ABC, Marca y Sport también dedicaron espacio al fallecimiento del rosarino. Algunos medios españoles recordaron además que la enfermedad que atravesaba Jorge le había impedido acompañar a Lionel durante el último Mundial.

La cobertura del diario deportivo Marca.

La noticia también llegó al Reino Unido y Latinoamérica

En Reino Unido, el Daily Mail destacó el fallecimiento de Jorge a los 68 años y las numerosas muestras de acompañamiento que comenzaron a recibir Lionel y su familia.

La noticia de la muerte del padre de Lionel Messi en el Daily Mail de Reino Unido.

La repercusión también fue importante en América Latina. Medios de Chile, Uruguay, Colombia, Bolivia, Paraguay, Perú y Brasil informaron la noticia.

El País de Uruguay definió a Jorge como una figura fundamental en el desarrollo profesional y empresarial del capitán de la Selección Argentina.

El País de Uruguay.

En Colombia, El Tiempo destacó que fue decisivo en la llegada de Lionel al Barcelona y lo definió como uno de los pilares de la carrera del astro argentino.

La Razón de Bolivia optó por centrar su cobertura en el dolor que atraviesa el futbolista, mientras que ABC de Paraguay informó directamente la muerte del padre del 10.

Desde Brasil, el portal G1 también se hizo eco de la noticia, que comenzó a circular rápidamente durante las primeras horas de este sábado.

La amplia repercusión internacional volvió a poner en evidencia la dimensión que alcanzó Jorge Messi a partir de la carrera de su hijo. Sin ser protagonista dentro de una cancha, acompañó a Lionel desde sus primeros años en Rosario, tomó decisiones fundamentales para su llegada a Barcelona y durante décadas administró buena parte de su carrera profesional.