La muerte que golpeó a Ángel de Brito y lo destrozó por completo

El conductor de LAM, Ángel de Brito, aprovechó su descanso por Europa junto a Yanina Latorre para recordar a su entrañable perro Chester a cuatro años de su partida. En pleno viaje por Madrid y Roma, el periodista subió a sus redes sociales una tierna postal de su fiel setter irlandés acompañada solo por un emoji de corazón.

Sin embargo, el comunicador no solo se limitó al homenaje nostálgico, sino que abrió su corazón ante sus seguidores para hablar de la posibilidad de agrandar la familia. El presentador de televisión confesó sus ganas de sumar un nuevo integrante de cuatro patas a su vida diaria pero expuso las razones exactas que por ahora se lo impiden.

“Hace rato que tengo ganas de volver a tener mi perrito. Ya pasaron más de tres años, pero lo que me lo impide es no tener todo el tiempo para pasearlo y sacarlo a jugar. No me gusta que viva solo todo el día y no lo puedo llevar al trabajo”, comentó el periodista sobre su exigente rutina laboral.

De esta forma, el conductor expuso su costado más sensible y el respeto que mantiene por el cuidado animal. Aunque extraña la compañía diaria de un fiel amigo, prefiere postergar la adopción hasta que sus horarios le permitan brindarle toda la dedicación y el tiempo necesario que una mascota requiere para vivir feliz.