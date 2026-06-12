La mujer de un futbolista de la Selección lo habría engañado con un compañero

Yésica Frías visitó el programa Puro Show en El Trece para relatar detalles desconocidos sobre la convivencia en la última Copa del Mundo. La ex mujer de Exequiel Palacios rompió el silencio en un momento donde el documental Muchachas reavivó el interés por las historias ocurridas durante la gesta en Qatar 2022. Según explicó la invitada, existió una situación puntual que generó una fuerte incomodidad entre los futbolistas del equipo nacional y sus respectivas parejas.

Al recordar la dinámica del grupo, Frías describió cómo era el vínculo cotidiano entre las mujeres de los jugadores argentinos. En ese sentido, confirmó la existencia de un chat grupal donde la mayoría de ellas mantenía un contacto permanente durante su estadía en el país árabe. Sin embargo, la armonía se habría visto afectada por un conflicto interno que, según sus palabras, no era un secreto para los integrantes de la delegación campeona del mundo.

Sobre este episodio que provocó malestar en el entorno de la Selección, la entrevistada fue contundente al asegurar que "todos lo sabíamos", sugiriendo que la interna era de público conocimiento para los protagonistas.

La revelación de estos pormenores aporta una visión diferente sobre lo sucedido detrás de escena mientras el plantel buscaba el título. Frías destacó que estos momentos de tensión se mantuvieron resguardados hasta el presente, surgiendo ahora en medio de la fiebre mundialista que persiste en la televisión.