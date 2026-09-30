La mujer hostigada por “El Niño Marta” habló y pidió asesoramiento legal

La mujer que protagonizó el episodio con Santiago Fernández, conocido en redes como el “Niño Marta”, habló luego de la difusión del video que generó repercusión en redes sociales. En su relato, aseguró que le manoteó el celular durante el intercambio y que recibió un golpe en el rostro.

“Yo le manoteo el celular, le pegué así, le metió como un cachetón, se le cayó”, contó la mujer al explicar su versión del momento registrado. Según sostuvo, cuando Fernández levantó nuevamente el teléfono, le dijo una expresión ofensiva relacionada con su discapacidad.

El video que se volvió viral

La mujer contó que decidió retirarse del lugar y que no quiso continuar con el enfrentamiento. “Yo nunca pensé que él iba a subir el video y se iba a hacer muy viral”, manifestó.

El episodio ocurrió en el ingreso de un Carrefour de Capital, donde la mujer trabaja realizando tareas de colaboración con los clientes, según publicó previamente DIARIO HUARPE. En las imágenes difundidas se observa a Fernández junto a otro joven mientras graban el intercambio, y también se escuchan insultos y expresiones vinculadas con la discapacidad de la trabajadora.

La situación terminó con la mujer arrojando al piso el teléfono con el que estaban registrando el episodio, tras lo cual Fernández lo levantó y continuó filmando. Posteriormente, el influencer realizó un descargo en redes y sostuvo que había decidido grabarla porque, según su versión, se trataba de una situación que se había repetido anteriormente.

El pedido de asesoramiento

La mujer también rechazó las expresiones que, según afirmó, Fernández utilizó para referirse a ella. “Él dice que yo soy una enferma, que yo estoy enferma de la cabeza”, relató, y agregó: “Yo no estoy enferma de la cabeza ni soy mongólica”.

En ese sentido, hizo referencia a los años que lleva trabajando en el Carrefour y sostuvo que las personas que la conocen saben cómo es. “Porque si fuera mongólica, no estaría trabajando los años que llevo trabajando en el Carrefour”, afirmó.

Su preocupación por el hijo

Durante su relato, la mujer pidió ayuda para conocer qué posibilidades tiene de actuar legalmente frente a lo ocurrido. “Si algún abogado me está escuchando, ya sea de la Dirección de Discapacidad, no tengo dinero para pagar a un abogado”, expresó.

Según contó, busca asesoramiento sobre cómo actuar por lo que considera “bullying y acoso”, ya que asegura que Fernández continúa provocándola y diciéndole cosas que considera ofensivas. También manifestó preocupación porque su hijo pueda involucrarse en el conflicto.

“Yo no quiero que mi hijo salga a pelear, porque mi hijo también es discapacitado”, sostuvo. La mujer explicó que su hijo le dijo que quería intervenir para defenderla, pero aseguró que no quiere que termine preso porque, según sus palabras, “es lo único que tengo”.

Finalmente, la mujer sostuvo que ya había dicho todo lo que tenía para decir sobre el episodio. “El que las hace las paga y él me las va a pagar”, afirmó, antes de cerrar su relato.