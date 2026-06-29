La mujer que ha decidido vivir para siempre en un crucero: “No estoy de viaje”

Sharon Lane es una enfermera de California que a sus 80 años decidió dejar atrás su rutina para instalarse de manera permanente en el crucero Villa Vie Odyssey. Sobre esta decisión que transformó su vida diaria, la mujer asegura que "no estoy de viaje" y aclara que "este es nuestro hogar, aquí es donde vivimos".

En este barco residencial, los habitantes compran camarotes y pagan cuotas mensuales por servicios que incluyen alimentos, bebidas, wifi y asistencia médica básica. Según el director ejecutivo Mikael Petterson, más de la mitad de los residentes viajan solos y provienen mayoritariamente de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

La residente inicialmente ocupó un camarote interno, pero luego se cambió a uno con ventanas que le permite "ver pasar el océano" con mayor claridad. Lane explica que no extraña las tareas domésticas y define el hecho de no cocinar ni limpiar como "el paraíso".

Debido a esta satisfacción, afirma que seguirá navegando "mientras el barco funcione". Dentro de la rutina, describe la cena como "un momento social" que puede extenderse por horas, aunque prefiere evitar otras actividades como el baile o el teatro porque "no es lo mío".

Respecto al cambio de vida, Lane bromea diciendo que "es como graduarse de la escuela secundaria: tenemos la misma fecha de graduación, solo que nosotros nos graduamos de la vida en tierra a la vida en el océano".

Sin embargo, la vida en el mar presenta preocupaciones como el coste y la escasez de combustible, ya que "sin combustible no nos movemos". La enfermera rara vez baja del barco, aunque visitó el monte Fuji en Japón. Para ella, esta modalidad "esto es para personas que quieren un ritmo más tranquilo, una manera de ver el mundo, de vivir con menos responsabilidades".