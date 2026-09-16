La mujer que se acostó con Paredes contó todo sobre su encuentro íntimo

Hace tiempo que algo hacía ruido en la pareja de Leandro Paredes y Camila Galante, imbatible ante los escándalos de cuernos, engaños y demás piraterías. Lo cierto es que, en las últimas horas, en Bondi Live salió a la luz que lo que Leandro Paredes y Camila Galante tienen es un matrimonio abierto, liso y llano. Un arreglo económico por el que él puede hacer de las suyas y ella gana total tranquilidad.

Según contó Santiago Riva Roy, el jugador de Boca sostiene económicamente a toda la familia de su esposa, la condición que tiene que cumplir para poder acostarse con total libertad con quien se le de la gana. ¿Y cómo sabe el periodista semejante convenio privado? Porque se lo contó una amiga, que se acostó con el futbolista en una reunión privada.

Así lo dijo Riva Roy en El Ejército de la Mañana, al asegurar que Leandro "no es infiel" sino que lo que tienen con Camila es "una pareja abierta sólo del lado de él". "Ahora, también, estuviste con una amiga mía, es así", lanzó, mirando a cámara, dirigiéndose al deportista.

Fue esta amiguísima de Santi quien conoció en primera persona la trama de la pareja de Paredes y Galante y los conflictos que este acuerdo generó, uno con el padre de Paredes, que le reclama que no le pasa un peso, otro con las mujeres de la Selección Argentina, que temen que Leandro "arrastre a sus maridos" y los tiente con mujeres y arreglitos por el estilo.

Toda esta información que ventiló Riva Roy proviene de esta fuente, que participó en una de las reuniones que periódicamente se organizan en la casa de Fran Stoessel, hermano de Tini y cuñado de Rodrigo De Paul. "Apuntan al bueno de Fran porque las fiestas son en la casa del hermano de Tini donde se hacen los asaditos y las volteadas", lanzó Santiago.

"Mi amiga que estuvo con Paredes, fue en la casa de Stoessel, en un asado, que me invitó, le dije que ´no, soy vegetariano, cero cholulo, no me importa el fútbol´. Bueno, fue ella y se volteó a Paredes", detalló, sin dar más datos, obviamente, cuidando a la chica que pudo conocer en persona e íntimamente al futbolista.