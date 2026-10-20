La música latina se convirtió en el quinto género más escuchado en Estados Unidos y alcanzó uno de sus niveles más altos de popularidad, al representar una de cada diez reproducciones en plataformas de streaming. Además, el género está cerca de superar al country, según datos presentados por Rob Jonas, director de la firma de análisis musical Luminate.

Las cifras se dieron a conocer durante la apertura de la Semana Billboard de la Música Latina, que se realiza en Miami. De acuerdo con el informe, el 54% de los adultos estadounidenses escucha canciones en español al menos una vez al mes durante 2026, un crecimiento significativo frente al 44% registrado en 2021.

En el mercado estadounidense, los géneros que lideran las preferencias son el hip-hop, el rock y el pop. Sin embargo, el avance de los ritmos latinoamericanos muestra un cambio en los hábitos de consumo musical y una mayor presencia de artistas hispanohablantes.

El efecto Bad Bunny y el crecimiento del género

Uno de los factores que impulsaron este fenómeno fue la presentación de Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, en febrero de 2026. Según Jonas, esa actuación generó la semana con mayor cantidad de reproducciones de música latina registrada hasta el momento y mantuvo elevada la demanda durante 15 semanas.

El ejecutivo de Luminate destacó que la música latina creció más rápido que cualquier otro género en Estados Unidos durante los últimos cinco años, con una tasa de crecimiento cercana al 15%.

La presencia de artistas hispanos también aumentó en los rankings. Actualmente, 37 cantantes latinos aparecen entre los 500 más escuchados del país, siete de ellos dentro del top 100. En 2020, el total de artistas hispanos presentes en ese grupo era de 23.

México y Brasil concentran gran parte de las reproducciones

A nivel mundial, Latinoamérica representa dos tercios de las reproducciones de música latina. México concentra el 29% del total global, mientras que Brasil reúne el 18%.

El crecimiento también se extiende a mercados como Francia, Alemania, India, Reino Unido y Japón, donde las giras internacionales de artistas latinos contribuyeron a ampliar sus audiencias.

“Esto ya no es un género nicho”, sostuvo Jonas al referirse a la expansión internacional y a la necesidad de que la industria destine mayores presupuestos de promoción a estos artistas.

Los datos también reflejan una transformación en el sector musical estadounidense respecto de la inteligencia artificial. El informe de Luminate indicó que el 54% de los músicos del país manifiesta una actitud positiva o de aceptación hacia estas herramientas, mientras que el 18% aseguró utilizarlas para editar o remezclar canciones