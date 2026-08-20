La NASA canceló definitivamente el plan para rescatar al observatorio espacial Neil Gehrels Swift, uno de sus instrumentos más importantes para estudiar explosiones de rayos gamma y otros fenómenos extremos del universo. La decisión llegó después de que la nave que debía ejecutar la maniobra sufriera un fallo técnico que impide concretar la operación.

Swift fue lanzado al espacio en noviembre de 2004 y desde entonces permitió estudiar algunos de los eventos más energéticos del cosmos. Sin embargo, con el paso de los años su órbita comenzó a descender lentamente debido al rozamiento con las capas superiores de la atmósfera terrestre.

Para evitar su caída, la NASA había diseñado una misión inédita junto con la empresa Katalyst Space Technologies. El objetivo era enviar una nave robótica capaz de acercarse al telescopio, acoplarse y elevar su órbita para extender su vida útil.

La operación estaba prevista para este año, pero un problema técnico cambió los planes. La nave Link, encargada de realizar el rescate, presentó una falla durante las pruebas previas y los responsables determinaron que no podía cumplir con la misión dentro del plazo disponible.

Ante este escenario, la NASA decidió cancelar el intento. Esto significa que Swift continuará perdiendo altura de manera progresiva hasta ingresar finalmente en la atmósfera terrestre.

Cuándo caerá Swift a la Tierra

Las estimaciones indican que el telescopio podría reingresar a la atmósfera alrededor de 2028, aunque determinar una fecha exacta todavía resulta complejo. La actividad solar y las condiciones de la atmósfera superior pueden acelerar o retrasar el descenso.

Cuando se produzca el reingreso, gran parte del observatorio debería desintegrarse debido a las elevadas temperaturas generadas por la fricción con la atmósfera. Los especialistas continuarán siguiendo su trayectoria para precisar las proyecciones a medida que pierda altura.

A pesar de la cancelación del rescate, Swift todavía continúa operativo y realizando observaciones científicas. Durante más de dos décadas, el telescopio permitió detectar y analizar explosiones de rayos gamma, agujeros negros y otros fenómenos de alta energía, convirtiéndose en una herramienta clave para la astronomía moderna.