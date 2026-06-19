La NASA encontró pistas de un objeto jamás visto en el Universo

Un hallazgo realizado con el telescopio espacial James Webb volvió a poner en primer plano una de las hipótesis más intrigantes de la astronomía moderna. Un grupo de investigadores detectó indicios que podrían corresponder a una llamada "estrella de agujero negro", un objeto teórico cuya existencia fue propuesta hace décadas pero que nunca había sido identificado con evidencias tan sólidas.

La observación surgió a partir del análisis de una fuente extremadamente luminosa ubicada en el Universo temprano. Los científicos detectaron características que no encajan del todo con las galaxias o estrellas conocidas y que, en cambio, coinciden con las predicciones realizadas para este tipo de cuerpos celestes tan particulares.

La teoría plantea que una estrella de agujero negro no es un agujero negro convencional. Se trataría de una gigantesca estrella alimentada desde su interior por un agujero negro en crecimiento. En lugar de destruirla de inmediato, ese proceso permitiría que el objeto continúe brillando intensamente durante un período de tiempo, alcanzando dimensiones extraordinarias.

Los especialistas consideran que estos cuerpos podrían haber existido en los primeros momentos de la historia del Universo. Además, su presencia ayudaría a responder uno de los grandes interrogantes de la cosmología: cómo surgieron los agujeros negros supermasivos que hoy ocupan el centro de muchas galaxias.

Las capacidades del James Webb resultaron fundamentales para avanzar sobre esta posibilidad. Gracias a su tecnología, el observatorio puede detectar objetos extremadamente lejanos cuya luz tardó miles de millones de años en llegar hasta la Tierra. Esa capacidad permite observar etapas muy tempranas del cosmos que antes permanecían fuera del alcance de los instrumentos astronómicos.

Aunque los investigadores aclararon que todavía son necesarios nuevos estudios para confirmar la naturaleza exacta del objeto detectado, el hallazgo es considerado una de las evidencias más prometedoras obtenidas hasta ahora. Si futuras observaciones respaldan esta interpretación, la astronomía podría estar frente a la primera identificación de una estrella de agujero negro, un descubrimiento capaz de modificar la comprensión actual sobre la evolución del Universo y el origen de algunas de sus estructuras más enigmáticas.