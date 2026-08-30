La NASA lanzó con éxito este domingo el telescopio espacial Nancy Grace Roman, uno de los proyectos científicos más ambiciosos de los últimos años. El observatorio despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y comenzó un viaje que lo llevará a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

El lanzamiento se produjo a las 8.26, hora argentina, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX. Tras completar las primeras etapas del vuelo, el telescopio se separó del cohete y comenzó a desplazarse de manera independiente hacia su destino.

Roman viajará hasta el punto de Lagrange L2, una región del espacio en la que también opera el telescopio James Webb. Desde allí tendrá como principales objetivos estudiar la expansión del universo, investigar la materia y la energía oscura y buscar planetas ubicados fuera del Sistema Solar.

Una de las características que diferencia al nuevo observatorio es su enorme campo de visión. De acuerdo con la NASA, podrá observar áreas del cielo al menos 100 veces mayores que el telescopio Hubble, manteniendo una elevada capacidad para estudiar galaxias, estrellas y sistemas planetarios.

La misión permitirá realizar extensos relevamientos del universo. Entre sus tareas estará medir la posición y distancia de enormes cantidades de galaxias, observar supernovas y analizar cómo evolucionó la expansión del cosmos a lo largo de miles de millones de años.

También tendrá un papel central en la búsqueda de exoplanetas. La NASA espera que sus observaciones permitan ampliar considerablemente el conocimiento sobre los sistemas planetarios de la Vía Láctea y detectar mundos que hasta ahora permanecen ocultos.

Después del lanzamiento comenzó una etapa clave para la misión. Los equipos deberán comprobar los sistemas del observatorio, desplegar diferentes componentes y realizar las calibraciones necesarias antes del comienzo de las operaciones científicas.

Ese proceso de puesta en servicio demandará alrededor de 90 días. Si todas las pruebas avanzan de acuerdo con lo previsto, las primeras imágenes obtenidas por el Nancy Grace Roman comenzarán a conocerse en 2027.

El telescopio lleva el nombre de Nancy Grace Roman, quien fue la primera jefa de Astronomía de la NASA y tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la astronomía espacial estadounidense. La misión científica principal está prevista para cinco años, aunque el observatorio fue diseñado con la posibilidad de extender sus operaciones.