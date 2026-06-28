La NASA planea hundir la Estación Espacial en el Pacífico para el 2030

La NASA y sus socios internacionales confirmaron que la Estación Espacial Internacional terminará su misión en menos de cinco años mediante una maniobra para sumergir sus restos en el océano Pacífico. El proceso, previsto para fines de 2030 o inicios de 2031, representa un reto por el tamaño de la estructura, similar a un campo de fútbol.

Para la agencia espacial, la plataforma representa "uno de los mayores logros de cooperación e ingeniería de la humanidad". Durante casi 30 años, más de 265 personas de 20 países habitaron el complejo que funcionó como base para miles de experimentos. Según la institución, el objetivo de la misión es "llevar a cabo investigación y desarrollo en órbita terrestre baja (LEO) para aprender cómo la humanidad puede vivir y trabajar mejor en el espacio y devolver los beneficios de esta investigación a las personas en la Tierra".

Sin embargo, el destino final de la base genera "serias preocupaciones para la salud de los océanos" según Mark Spalding, presidente de la Ocean Foundation. El experto advirtió que "la planeada desorbitación de la Estación Espacial Internacional plantea serias preocupaciones para la salud de los océanos que la comunidad espacial no ha abordado adecuadamente". La inquietud principal radica en los materiales que resistirán el calor del reingreso. Spalding señaló que "La verdad es que no lo sabemos con certeza. Eso es muy preocupante para una estructura del tamaño de un campo de fútbol. Sabemos que no todo se quema al reingresar a la atmósfera. Los componentes más densos sobrevivirán y llegarán al fondo marino".

El plan técnico indica que la estación comenzará a perder altura de forma natural en 2028 por la fricción atmosférica. Luego, a mediados de 2029, la NASA planea lanzar un Vehículo de Desorbitación Estadounidense construido por SpaceX, que utilizará 46 propulsores Draco para guiar el descenso controlado hacia el mar.

Desde el punto de vista legal, existen vacíos sobre la responsabilidad en aguas internacionales. Spalding explicó que "Como resultado, cuando las agencias espaciales controlan dónde caen los desechos, apuntan a alta mar y, al hacerlo, no contraen ninguna obligación legal de pagar por la limpieza o la remediación ambiental". Al respecto, el especialista concluyó que "En alta mar no existe un soberano que pueda exigir responsabilidades. Creemos que es necesario subsanar esta laguna en el derecho internacional, y la desorbitación de la ISS es un claro ejemplo de por qué".

La NASA justifica esta operación por motivos de seguridad y para permitir la llegada de estaciones comerciales en el futuro. La agencia subrayó que "Sin la continuación de estas demostraciones y experimentos de larga duración en el sistema conjunto humano-vehículo, la exploración humana del sistema solar no será posible". Ante las nuevas normativas de la ONU, Spalding planteó que "Cabe preguntarse si la desorbitación de la ISS —la mayor reentrada de este tipo en la historia, dirigida a alta mar— debería activar esa obligación".