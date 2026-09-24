La NASA volvió a modificar el calendario del programa Artemis y retrasó el regreso de los seres humanos a la superficie lunar. El administrador de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman, comunicó que Artemis III tendrá un retraso de tres meses y que, en el mejor escenario, podría despegar a mediados de 2027. Sin embargo, esa misión ya no contempla un alunizaje, sino una serie de pruebas destinadas a preparar las operaciones necesarias para futuras expediciones lunares.

El cambio significa que la misión que llevará nuevamente astronautas a la superficie de la Luna será posterior. Según el cronograma informado por la NASA, Artemis IV mantiene como objetivo realizar el primer alunizaje del programa en 2028, mientras que Artemis V también está prevista para ese mismo año.

Qué hará Artemis III

Después del vuelo de Artemis II, que llevó a cuatro astronautas a sobrevolar la Luna en 2026 sin descender sobre su superficie, la NASA rediseñó el objetivo de Artemis III. La misión será tripulada y se desarrollará en la órbita terrestre baja.

Durante el vuelo se probará el encuentro y acoplamiento de la nave Orion con los sistemas de alunizaje desarrollados por empresas privadas, entre ellas SpaceX y Blue Origin. El objetivo es verificar estas maniobras antes de utilizarlas durante una misión que efectivamente lleve astronautas a la superficie lunar.

Isaacman justificó la modificación del cronograma al señalar que hay demasiado en juego y que las nuevas pruebas permitirán reducir riesgos antes de avanzar con las misiones de alunizaje.

Cuándo volverán a pisar la Luna

Con el nuevo esquema, Artemis IV es la misión que tiene como objetivo llevar nuevamente seres humanos a la superficie lunar. La NASA mantiene 2028 como fecha prevista para ese primer alunizaje del programa.

La agencia también proyecta que Artemis V se lance durante 2028 y que, posteriormente, las misiones tripuladas hacia la superficie lunar puedan realizarse aproximadamente una vez por año. El programa contempla además comenzar a desarrollar una presencia humana más permanente en la Luna.

La espera para volver a ver astronautas sobre el satélite natural de la Tierra ya lleva más de cinco décadas. La última vez que una persona caminó sobre la Luna fue durante la misión Apolo 17, en diciembre de 1972.

Un nuevo esquema para llegar a la Luna

Los cambios también modificaron parte de la arquitectura prevista originalmente para Artemis. La NASA decidió incorporar nuevas pruebas antes de avanzar hacia los alunizajes y ajustar los sistemas de transporte y los módulos comerciales que deberán utilizar los astronautas.

El programa busca que las próximas misiones no solo permitan regresar a la Luna, sino también establecer las condiciones para una presencia humana sostenida y utilizar los conocimientos obtenidos como preparación para futuras misiones tripuladas a Marte.