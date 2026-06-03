La Nasa reveló qué causó la enorme bola de fuego que iluminó el cielo

Los habitantes de la región de Nueva Inglaterra vivieron un momento de asombro y desconcierto el pasado 30 de mayo cuando una luz intensa cruzó el firmamento. Tras el resplandor, un estallido sacudió los hogares en seis estados como Maine, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island.

La NASA finalmente trajo tranquilidad al confirmar que la "brillante bola de fuego que cruzó el cielo del noreste de Estados Unidos el pasado 30 de mayo era un meteorito que se desintegró en la atmósfera" y provocó un fuerte estruendo que fue escuchado por numerosos ciudadanos,.

La roca espacial tenía cerca de 1,6 metros de diámetro y entró a gran velocidad antes de fragmentarse sobre la zona de la bahía de Cape Cod. Los científicos precisaron que "el ruido fue causado por la enorme cantidad de energía liberada" cuando el objeto se desintegró a decenas de kilómetros de altura.

Según los cálculos oficiales realizados por los expertos, "la explosión generó una energía equivalente a unas 230 toneladas de TNT", lo cual fue material suficiente para producir el estruendo sónico que sorprendió a los residentes de la región.

A pesar del impacto visual y sonoro generado en redes sociales, los especialistas aclararon que "este tipo de fenómenos ocurren con relativa frecuencia" y no deben ser motivo de alarma. Desde la agencia indicaron que "los llamados bólidos —meteoritos extremadamente brillantes- suelen observarse varias veces al año" en distintas partes del mundo.

El evento también fue detectado por satélites de monitoreo como el GOES-19, que ayudó a confirmar las características del objeto. La organización aseguró que "se trató de un fenómeno natural" y remarcó que el suceso "forma parte de la actividad habitual de objetos espaciales que ingresan a la atmósfera terrestre".

En los últimos meses se han reportado eventos similares en diferentes estados del país, confirmando que la espectacular bola de fuego es parte de la dinámica normal del espacio.