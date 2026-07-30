La neblina complica el rescate de las víctimas del helicóptero en Valle Fértil

El operativo para recuperar los cuerpos de las siete personas que murieron en el accidente del helicóptero Bell 412EP comenzó durante la madrugada de este jueves en Valle Fértil, bajo condiciones meteorológicas adversas. La presencia de neblina y un cielo completamente cubierto condicionaban el trabajo de los equipos de rescate y mantenían en evaluación la posibilidad de utilizar una aeronave para agilizar el traslado desde la zona del siniestro.

Las tareas se desarrollan en la Quebrada de la Chilca, un sector de muy difícil acceso ubicado en el norte del Parque Provincial Ischigualasto. Allí permanecen desplegados efectivos de la Policía de San Juan, personal de rescate y distintos organismos que participan del operativo, mientras continúa la investigación para determinar las causas del accidente.

El clima condiciona el rescate

Desde las primeras horas del día, la neblina y la escasa visibilidad se convirtieron en uno de los principales desafíos para los equipos que trabajan en el lugar. Las nubes bajas y el cielo cubierto obligaban a monitorear permanentemente las condiciones meteorológicas antes de tomar decisiones sobre el desarrollo del operativo.

Una de las alternativas que analizaban las autoridades era emplear un helicóptero para trasladar los cuerpos desde la zona del impacto. Sin embargo, esa posibilidad dependía de que las condiciones de vuelo fueran seguras, ya que la baja visibilidad podía representar un riesgo para cualquier maniobra aérea.

Mientras no se confirmara esa opción, el rescate continuaba por tierra.

Un recorrido de alta complejidad

Los equipos debían llegar primero hasta el refugio de Los Arrieros y, desde ese punto, recorrer aproximadamente 10 kilómetros a pie para alcanzar el sitio donde quedó la aeronave.

Las características del terreno impiden el acceso con vehículos durante el último tramo del recorrido. Quebradas, cerros, pendientes pronunciadas y un suelo rocoso obligan a realizar el trayecto caminando, lo que demanda varias horas de trabajo para el personal desplegado en la zona.

El tránsito en los accesos al sector permanecía restringido con el objetivo de facilitar el operativo y preservar el área donde ocurrió el accidente, que continúa siendo peritada por los investigadores.

Traslado a la morgue judicial

Una vez recuperados los cuerpos, el procedimiento establece que serán trasladados hasta la morgue judicial instalada en Valle Fértil, donde continuarán las actuaciones ordenadas por la Justicia Federal.

El accidente ocurrió cuando el helicóptero Bell 412EP, que había despegado desde el Aeroclub de Pocito con destino a Chilecito, en La Rioja, se precipitó en la Quebrada de la Chilca. Las siete personas que viajaban a bordo fallecieron y las causas del siniestro permanecen bajo investigación.