La neblina volverá a ser protagonista este viernes en San Juan. Tras varios días en los que el fenómeno redujo la visibilidad durante las primeras horas de la jornada, el pronóstico indica que las condiciones volverán a repetirse.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la madrugada comenzará con presencia de neblina y una temperatura cercana a los 9°C. Durante la mañana el cielo se mantendrá mayormente nublado, mientras que por la tarde se espera una mejora en las condiciones con intervalos de sol y nubosidad.

La temperatura máxima alcanzaría los 18°C, mientras que por la noche el termómetro descendería hasta los 13°C. En toda la jornada la probabilidad de precipitaciones será nula.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

En cuanto al viento, durante la madrugada se prevén velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora provenientes del sector sur. Para la mañana, la intensidad disminuirá y rotará hacia el sudoeste. Durante la tarde, en tanto, se esperan vientos del sudeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La presencia reiterada de neblina durante la semana generó complicaciones en distintos sectores de la provincia, especialmente en rutas y accesos durante las primeras horas del día. Para este viernes, el SMN mantiene la previsión de un escenario similar, por lo que se recomienda precaución al circular en zonas con visibilidad reducida.