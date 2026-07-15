La necesidad de Scaloni contra Inglaterra: "Volver a jugar al fútbol"

Lionel Scaloni se presentó en conferencia de prensa a menos de 24 horas del cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026. Desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el técnico agradeció a sus jugadores por el esfuerzo realizado y analizó el compromiso que se disputará este miércoles a las 16.

El entrenador destacó que "Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice y para llegar a esta instancia algo habremos hecho bien. Yo soy un agradecido a estos chicos que nos han puesto nuevamente entre los cuatro mejores del mundo". Asimismo, agregó que "Hemos hecho tantas cosas buenas que a veces no nos alcanza, pero tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos hasta acá".

En referencia al desempeño en las rondas previas, el santafesino valoró la capacidad de resiliencia del plantel nacional. Scaloni recordó que "Hoy sufrimos, pero lo que conseguimos es histórico" y profundizó sobre la exigencia del torneo al decir que "Es muy difícil llegar a una semifinal o a una final sin sufrir, tenés que ser muy superior. De hecho creo que en el Mundial anterior nosotros fuimos muy superiores a los rivales y llegamos sufriendo también. Es verdad que estamos acostumbrados a estas cosas, pero en un Mundial es fundamental sobreponerse para llegar a estas instancias".

De cara al próximo paso, el conductor insistió en que "Las ganas y la ambición nos sobran. Necesitamos recuperar el volver a jugar al fútbol, que es en lo que siempre nos hicimos fuertes. Necesitamos poder ver mañana a los jugadores que nos han llevado a jugar un muy buen fútbol. Lo otro lo doy por descontado".

Sobre el rival europeo, que viene de eliminar a Noruega, el director técnico vaticinó que "Este será un partido diferente al anterior. Intentaremos mejorar en los aspectos en los que no estuvimos bien. Lo hemos hablado, lo hemos analizado. Estamos bien y enfrentaremos a un gran equipo. Ojalá tengamos la oportunidad de pasar". Al referirse a las individualidades del conjunto de Thomas Tuchel, reconoció que "Bellingham y Kane son dos jugadores que a todo entrenador le gustaría tener, sin duda. Intentaremos neutralizarlos con nuestras armas".

Finalmente, el técnico pidió despojar el encuentro de matices políticos relacionados con 1982 al reiterar que se trata de un juego de fútbol. Scaloni fue tajante al expresar que "Es un partido de fútbol. ¿Qué podemos hacer nosotros con lo que pasó hace 40 años atrás? Es inútil. Forma parte de nuestra historia, es triste, pero yo no me puedo poner acá a decir que es más que un partido. Hay gente que ha sufrido mucho como para que yo venga a decir otra cosa. No estoy acá para sumarle nafta al fuego. Los jugadores saben que es la semifinal del Mundial, es un montón".

En esa misma línea, el seleccionador cerró diciendo que "Que nosotros como argentinos tengamos memoria es lógico, pero no mezclemos las cosas. Esa fue una época muy triste para todos, la recordamos, pero estamos confundidos si no pensamos que solo es un partido de fútbol".