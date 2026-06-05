El informe de condiciones climáticas emitido esta mañana por las diversas dependencias policiales de la provincia advierte sobre la presencia de fenómenos meteorológicos que afectan la visibilidad en puntos específicos del territorio sanjuanino. Mientras gran parte de la red vial presenta condiciones óptimas, el centro y el sur requieren una atención especial por parte de los conductores.

Zonas críticas con visibilidad reducida

De acuerdo al parte oficial, la Base Rural N°1 reportó llovizna, mientras que la Base Las Tapias y la Comisaría 8° alertaron sobre la presencia de neblina densa. Esta situación impacta directamente en la transitabilidad de la Ruta Nacional 40 y la Ruta 60, donde la niebla reduce considerablemente el campo visual, aumentando el riesgo para quienes circulan por estos sectores.

Estado del resto de la red vial

Afortunadamente, el reporte general refleja que las complicaciones se limitan a áreas puntuales. La Comisaría 15° informó cielo nublado en su jurisdicción, manteniendo condiciones estables. Por otra parte, las Comisarías 14°, 16°, 21°, 22°, 33° y la zona de Villa Mercedes confirmaron cielo despejado, con rutas completamente transitables y sin novedades que afecten la normal circulación vehicular.

Recomendaciones de las autoridades

Ante el panorama climático, las autoridades provinciales reiteraron la importancia de extremar las medidas de seguridad al salir a la ruta. Es fundamental reducir la velocidad ante la presencia de bancos de niebla, mantener una distancia prudente con otros vehículos y circular siempre con las luces bajas encendidas, incluso durante las primeras horas de la mañana, para mejorar la visibilidad y prevenir siniestros viales.