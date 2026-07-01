La nieve finalmente apareció en San Juan y tuvo como escenario al departamento de Iglesia. Durante la jornada, el paisaje comenzó a teñirse de blanco en la Ruta Nacional 40, especialmente en el sector que conduce a El Colorado, donde los primeros copos se acumularon a la vera del camino.

Las imágenes difundidas por automovilistas y vecinos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. En los videos se observa una fina capa de nieve sobre la banquina y los alrededores de la ruta, ofreciendo una postal típica del invierno en la zona cordillerana.

La presencia de nieve había sido anticipada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que mantiene vigente un alerta por nevadas y bajas temperaturas para distintos sectores de la provincia. Hasta el momento, el fenómeno no se replicó en otros departamentos sanjuaninos.

En tanto, en la vecina localidad de Santa Clara, en la provincia de La Rioja y muy cerca del límite con San Juan, la precipitación fue más intensa y dejó una mayor acumulación de nieve sobre el terreno.

Las condiciones meteorológicas continúan siendo monitoreadas y no se descarta que, si las temperaturas se mantienen bajas y las precipitaciones persisten, la nieve pueda extenderse a otras zonas de la provincia en las próximas horas.