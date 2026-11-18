El helado fue protagonista de la noche de este miércoles 18 de noviembre en San Juan. Numerosos sanjuaninos se sumaron a la décima edición de la Noche de las Heladerías, una celebración que ofreció promociones de 2x1 en cuartos de kilo y convirtió la compra de un postre en una alternativa para compartir con familiares y amigos.

Con las temperaturas en ascenso y el atractivo de pagar un cuarto de kilo y recibir otro sin cargo, la propuesta volvió a despertar el interés de los consumidores. Distintas heladerías de la provincia participaron de la iniciativa, que se desarrolló en simultáneo con cientos de comercios de todo el país.

La celebración formó parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya). Este año, el encuentro cumplió diez ediciones y reunió a más de 500 establecimientos de Argentina.

El 2x1 fue el principal atractivo de la noche

La promoción permitió adquirir dos cuartos de kilo de helado por el precio de uno, un beneficio que se convirtió en el principal incentivo para aprovechar la jornada.

En San Juan, las heladerías comenzaron a ofrecer los descuentos desde las 18, una hora antes del inicio establecido a nivel nacional. La propuesta se extendió durante la noche, con horarios y condiciones particulares según cada comercio.

Entre los negocios que anunciaron su participación estuvieron Biscuí, Portho, Aguamelón, Del Parque, Grido y Las Malvinas, con promociones que alcanzaron distintas sucursales de la provincia.

Mientras algunos locales mantuvieron los beneficios hasta la medianoche, otros establecieron condiciones específicas. Las Malvinas, por ejemplo, dispuso que el descuento fuera válido únicamente para compras realizadas en efectivo.

Una celebración que cumplió diez años

La Noche de las Heladerías se consolidó como una de las propuestas gastronómicas que cada año busca acercar al público a los comercios del sector. En esta edición, la celebración se desarrolló bajo el lema "El sabor de lo nuestro", con el objetivo de destacar la producción nacional y los ingredientes vinculados con la identidad argentina.

Como parte del aniversario, Afadhya también presentó Maní Split, un sabor especial elaborado con crema de maní tostado, dulce de leche, chocolate y cristales de sal.

La nueva variedad se incorporó a la propuesta de algunos establecimientos adheridos, aunque su disponibilidad dependió de cada heladería.

Una oportunidad para disfrutar y compartir

La convocatoria en San Juan volvió a poner en primer plano el atractivo de las promociones gastronómicas, especialmente cuando permiten compartir una salida a un precio menor.

Si bien todavía no se difundió un balance oficial sobre la cantidad de asistentes ni el volumen de ventas en la provincia, la participación de numerosos sanjuaninos acompañó una iniciativa que volvió a tener presencia en distintos puntos del territorio local.

Más allá del descuento, la décima edición de la Noche de las Heladerías dejó al helado como protagonista de una jornada para compartir, disfrutar de los sabores preferidos y acercarse a los comercios sanjuaninos.