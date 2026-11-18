Este miércoles 18 de noviembre, distintas heladerías de San Juan se sumarán a la décima edición de La Noche de las Heladerías 2026, con promociones de 2x1 en cuartos de kilo. Algunos comercios comenzarán los descuentos a las 18 y otros se incorporarán desde las 19. Además, la celebración tendrá un sabor especial: Maní Split.

La propuesta es impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y se realizará en más de 500 heladerías de distintos puntos del país. En la provincia, comercios de diferentes departamentos confirmaron su participación con promociones especiales que estarán vigentes hasta el cierre de cada establecimiento.

La iniciativa busca promover el consumo de helado artesanal y ofrecer a los clientes la posibilidad de acceder a sus sabores favoritos con descuentos. En San Juan, entre las marcas adheridas se encuentran Biscuí, Portho, Aguamelón, Del Parque, Grido y Las Malvinas.

Qué heladerías ofrecen 2x1 en San Juan y cuáles son sus horarios

Los locales que anunciaron su participación en La Noche de las Heladerías son:

Biscuí: tendrá 2x1 en cuartos de kilo desde las 18 hasta las 00. La promoción estará disponible en sus tres sucursales.

Portho: ofrecerá 2x1 en cuartos de kilo de 18 a 00. Además, anunció una promoción especial para el viernes 20 de noviembre: 2x1 en brownie, de 15 a 22.

Aguamelón: se sumará con una promoción de dos cuartos de kilo al precio de uno.

Del Parque: ofrecerá 2x1 en cuartos de kilo entre las 18 y las 00, en todas sus sucursales.

Grido Plaza Joroba: tendrá descuentos de 2x1 en cuartos de kilo de 18 a 00.

Las Malvinas: también ofrecerá 2x1 en cuartos de kilo durante la jornada. En este comercio, el beneficio será válido exclusivamente para pagos en efectivo.

Las condiciones de las promociones pueden variar según cada establecimiento, especialmente en relación con los medios de pago y los horarios. Por ese motivo, se recomienda consultar con cada local antes de realizar la compra.

Maní Split, el nuevo sabor de La Noche de las Heladerías 2026

Uno de los atractivos de esta décima edición será la presentación de Maní Split, un sabor creado especialmente por AFADHYA para la celebración.

La variedad combina crema de maní tostado, vetas de dulce de leche, trozos de chocolate y cristales de sal. La propuesta busca lograr un equilibrio entre los sabores dulces y salados.

El lanzamiento forma parte de la campaña «El sabor de lo nuestro», con la que la asociación busca destacar la producción nacional y el trabajo de la industria heladera artesanal.

De esta manera, San Juan volverá a formar parte de una jornada que reúne a heladerías de todo el país y que combina promociones, nuevos sabores y propuestas para los amantes del helado.