Este 16 de septiembre se cumplen 50 años de La Noche de los Lápices, uno de los episodios más recordados de la última dictadura militar argentina. En septiembre de 1976, diez estudiantes secundarios de La Plata fueron secuestrados por fuerzas represivas. Cuatro sobrevivieron y seis continúan desaparecidos.

Los jóvenes tenían entre 16 y 18 años, asistían a escuelas de La Plata, participaban en organizaciones estudiantiles y estaban vinculados a reclamos sociales. Entre sus demandas se encontraba el boleto estudiantil. Con el paso de los años, los hechos quedaron incorporados a la memoria colectiva como La Noche de los Lápices.

Los diez estudiantes

El operativo incluyó los secuestros de Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Acha. Todos ellos permanecen desaparecidos.

También fueron secuestrados Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz, quienes sobrevivieron a la represión.

Las edades de los estudiantes reflejan que se trataba de adolescentes y jóvenes que participaban de la vida escolar y de organizaciones estudiantiles. La represión contra ellos comenzó antes y continuó después del 16 de septiembre, en un contexto de persecución a estudiantes de La Plata.

El reclamo por el boleto estudiantil

Uno de los antecedentes de estos hechos se encuentra en las movilizaciones protagonizadas por estudiantes secundarios de La Plata para reclamar beneficios en el transporte. Los jóvenes vinculados a la Unión de Estudiantes Secundarios habían participado de reclamos por el boleto estudiantil.

En septiembre de 1976, durante la última dictadura, esos estudiantes fueron perseguidos y secuestrados. La historia de los diez jóvenes se convirtió posteriormente en uno de los símbolos de la represión ejercida contra estudiantes secundarios.

Qué se recuerda cada 16 de septiembre

La fecha quedó establecida en Argentina como el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, en memoria de los jóvenes secuestrados durante aquellos operativos.

A 50 años de los hechos, la jornada vuelve a poner en primer plano las historias de aquellos diez estudiantes y el recuerdo de los seis que continúan desaparecidos.

La Noche de los Lápices forma parte de la memoria sobre el terrorismo de Estado durante la última dictadura y, particularmente, sobre la persecución que alcanzó a adolescentes y jóvenes que participaban de organizaciones estudiantiles.