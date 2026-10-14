La Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires tendrán el próximo 19 de noviembre la primera edición de “La Noche de los Telos”, una propuesta que ofrecerá turnos con un 50% de descuento en más de 60 albergues transitorios adheridos. La iniciativa busca poner en valor estos establecimientos como parte de la cultura popular argentina y ofrecer una experiencia diferente para parejas y visitantes.

La promoción permitirá elegir el hotel alojamiento, el horario y la categoría de habitación a través de la plataforma TuEntrada. La venta anticipada comenzó el 2 de octubre y los turnos adquiridos para la jornada especial tendrán una duración extendida de tres horas, según la información difundida por los organizadores.

Cómo acceder a los descuentos

Quienes quieran participar deberán ingresar al sitio de TuEntrada, buscar la propuesta “La Noche de los Telos” y seleccionar el establecimiento, el horario y el tipo de habitación disponible.

El beneficio contempla una rebaja del 50% sobre los turnos incluidos en la iniciativa. Para ingresar al establecimiento elegido, los participantes deberán presentar el código QR correspondiente a su compra.

La propuesta reúne a hoteles alojamiento de distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Entre los establecimientos mencionados en la convocatoria figuran Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos y Otello, además de hoteles ubicados en localidades del Gran Buenos Aires.

Una iniciativa para reivindicar la cultura de los telos

La organización plantea la jornada como una forma de reconocer el lugar que los albergues transitorios ocuparon durante décadas en la vida urbana y en la cultura popular. Estos espacios fueron escenario de encuentros, primeras citas, aniversarios y experiencias personales que forman parte de numerosas historias.

La propuesta busca combinar esa dimensión cultural con una promoción comercial que permita acceder a los servicios a un precio reducido durante una fecha determinada.

Con más de 60 establecimientos adheridos, la primera edición de La Noche de los Telos apunta a convocar a quienes quieran aprovechar el descuento y vivir una experiencia distinta en Buenos Aires.