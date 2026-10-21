La Noche de los Telos ya tiene fecha y promete convertirse en una propuesta novedosa para el sector de los hoteles alojamiento. La primera edición se realizará el jueves 19 de noviembre de 2026, con descuentos del 50% y turnos extendidos para quienes reserven de manera anticipada.

La iniciativa reunirá a más de 60 establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La propuesta busca recuperar la visibilidad de estos espacios tradicionales, atraer a nuevas generaciones y mostrar la variedad de servicios y habitaciones temáticas que ofrecen.

El creador de contenido Mauro Albarracín será el embajador de esta primera edición. El objetivo es que las parejas puedan conocer distintas alternativas, desde habitaciones con servicios básicos hasta opciones con instalaciones y ambientaciones especiales.

Las habitaciones más caras ya tienen reservas

La convocatoria comenzó a generar repercusiones entre los establecimientos adheridos. Carlos, propietario del hotel alojamiento Otello, ubicado en Arregui 4241, en la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que las habitaciones de mayor categoría ya estaban reservadas.

“Hasta el momento, tenemos todas las habitaciones más caras reservadas. Estamos teniendo una muy buena repercusión”, contó el empresario a TN.

Según explicó, la iniciativa funciona como una prueba piloto impulsada por un grupo de empresarios hoteleros junto con una productora independiente, con la intención de incentivar la llegada de parejas y promover estos espacios.

Entre los hoteles de la Ciudad de Buenos Aires que confirmaron su participación figuran Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos y Otello. En la provincia de Buenos Aires se sumaron Owen, en Quilmes; Hotel Oeste, en San Justo; y Voitu, en San Fernando.

Cómo reservar y acceder al descuento del 50%

La promoción contempla turnos de tres horas con un descuento del 50%, siempre que la reserva se realice con anticipación. La disponibilidad, los servicios y las categorías de habitaciones pueden variar según cada establecimiento.

Para acceder al beneficio, los interesados deben ingresar a la plataforma TuEntrada.com y seleccionar el hotel, el horario y la categoría de habitación que prefieran.

Una vez confirmada la compra, recibirán un código QR que deberán presentar al ingresar al establecimiento durante el evento.

La propuesta apunta a ofrecer una alternativa diferente para las parejas y, al mismo tiempo, impulsar la actividad de los hoteles alojamiento, que buscan adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y atraer a un público más amplio.