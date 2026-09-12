La noticia que sacude a la farándula: "Ella quedó embarazada y él la dejó"

El conflicto entre Yanina Latorre y Elina Costantini sumó un capitulo de alta tensión mediática luego de un cruce originado por la participación de la modelo en la portada de la Revista Caras, en el marco de la gestión para llevar la muestra de Frida Kahlo al Malba. Desde su programa en El Observador, la comunicadora lanzó severas críticas hacia la esposa del empresario Eduardo Costantini e indicó que personas cercanas al magnate muestran sorpresa ante la dinámica del matrimonio.

Al respecto, Latorre afirmó que "el entorno de él no puede entender cómo un tipo tan brillante, tan inteligente y tan bueno en los negocios está totalmente captado y dominado".

En su relato, la presentadora detalló la existencia de una contundente fractura en la relación que se produjo tiempo atrás, vinculada al período de gestación de la modelo. Latorre sostuvo que "cuando ella quedó embarazada, tuvieron una crisis fuerte porque el tipo se dio cuenta de que nadie lo felicitaba y no le llegaban mensajes, lo que le pareció raro. Él fue a su celular, tenía todos los contactos bloqueados y las conversaciones borradas".

Según la versión brindada en la emisión radial, ese episodio derivó en una separación temporal impulsada por el fundador del museo. Sobre esa instancia, Latorre aseguró que "él la dejó, ella le rogó, se arrastró y volvieron". Asimismo, la conductora calificó a la modelo con los términos "mala y oscura" al referirse a su comportamiento.

Ante la repercusión de estas afirmaciones, la respuesta de la contraparte no tardó en llegar a través de los medios. En un descargo enviado al periodista Rodrigo Lussich y puesto al aire en el programa Intrusos, la esposa del empresario manifestó su desconcierto ante la situación. "Te juro que no sé ahora lo que están inventando. Te contesto solo a vos porque somos amigos pero no conozco en persona a esa mujer. Jamás crucé una palabra con ella", expresó Costantini para desestimar de manera categórica los señalamientos en su contra.