Fabián Gianola, de 63 años, dejó atónitos a todos en el programa Con Carmen, que conduce Carmen Barbieri por El Nueve, al revelar que se hizo una vasectomía. El actor, que lleva cinco años de relación con su novia de 28, protagonizó una de las confesiones más inesperadas de la jornada televisiva.

Todo ocurrió durante una charla relajada, cuando el artista contó cómo está hoy en lo sentimental. Ante la consulta de si pensaba ampliar la familia junto a su pareja, Gianola sorprendió con una respuesta que nadie esperaba y dejó en claro que ese capítulo ya está cerrado.

Barbieri quiso saber si existía la intención de volver a ser padre y el actor no dudó en contestar. Precisó la fecha de la intervención y quién la impulsó: “El 14 de junio me hice una vasectomía, por pedido de mi señora”. La frase generó sorpresa entre los presentes en el estudio.

Según explicó, la determinación fue consensuada con su pareja, con quien convive. La diferencia de edad entre ambos no parece ser un obstáculo para la relación, aunque sí existe un proyecto personal en común que terminó siendo clave a la hora de resolver el tema de la paternidad.

En ese contexto, Gianola contó cuál es el deseo de su compañera: “Ella no quiere tener hijos”. De esta manera, la vasectomía se presentó como una salida para que ambos disfruten del vínculo sin la posibilidad de un embarazo y sin tener que cambiar sus planes de vida.

Por otra parte, el actor recordó que ya es padre de dos hijos de vínculos anteriores, que hoy son adultos. “Yo ya tengo una hija de 30 que vive en Costa Rica, y uno de 26 que vive en Palermo”, detalló, y así explicó por qué no siente la necesidad de volver a transitar la paternidad.

La confesión llegó en pleno regreso a la actividad: el actor retomó sus compromisos laborales, incluido el teatro, tras el accidente que sufrió a mediados de octubre. Entre su recuperación y esta nueva etapa sentimental, Fabián Gianola dejó a la vista una decisión íntima que marca un capítulo importante en su vida personal.