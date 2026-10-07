La novia de Benjamín Vicuña confirmó el escándalo en un avión y contó todo

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña quedaron en el centro de la escena luego de que trascendieran versiones sobre un tenso momento a bordo de un avión. La empresaria decidió romper el silencio para aclarar lo que realmente ocurrió durante el vuelo rumbo a Madrid y frenó las especulaciones sobre un supuesto enojo por la distribución de los asientos.

Las versiones indicaban que el actor chileno habría reaccionado de mala manera al notar que no viajaban juntos. Sin embargo, la mujer desmintió rotundamente esa postura y le restó dramatismo a la situación vivida antes del despegue, asegurando que la gestión de los pasajes estuvo a cargo de la producción del artista.

"¿Cómo me voy a encular? ¿Quién dijo eso?", expresó con tono irónico sobre el supuesto enojo. Respecto a la reubicación en la cabina, la pareja del artista explicó el desenlace: "A veces pasa y se soluciona fácil con personas amorosas que se ofrecen a cambiar”.

A pesar de sus declaraciones, testigos y periodistas mantuvieron que existieron gestos de molestia e intervenciones del personal de a bordo. Asimismo, señalaron que el intérprete habría solicitado un trato preferencial en los controles de seguridad antes de embarcar junto a su novia.

El episodio suma un nuevo capítulo a la alta exposición mediática que atraviesa la pareja en las últimas semanas. Recientemente, la joven también había tenido que salir a respaldar públicamente a su novio frente a los cuestionamientos familiares, definiéndolo como "un padrazo, chicos" ante las cámaras.